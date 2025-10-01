Paula Echevarría defiende a David Bustamante ante las críticas por su cambio de peso: "No se opina"

Tras sus últimos conciertos, David Bustamante se ha convertido en objeto de críticas debido a su cambio físico. "Todos tenemos etapas y está permitido caerse, pero también tenemos la obligación de levantarnos y yo creo que he sido ejemplo de eso", explicaba en directo y lanzaba una denuncia a este odio que había recibido en redes sociales: "Las redes sociales molan para estar en contacto, para vernos, para saber, para cotillear…".

Ahora, su exmujer Paula Echavarría, no dudaba en salir en defensa de Bustamante y mostrarle todo su apoyo ante la oleada de comentarios que había recibido por su cambio. "Bueno, es que la gente debería centrarse en otras cosas, o sea, creo que la frase no se opina, no se opina de cuerpos ajenos, no se opina, pero ni para qué delgada estás, ni para qué gorda estás, ni para...", expresaba muy contundente.

"Ayer puse un vídeo en Instagram de Supreme Deluxe que decía: "yo no voy por la calle diciendo '¡Uy qué fea estás!' '¡Uy tú qué gorda!' '¡Uy qué mal te queda esa falda!'" No sé por qué en las redes nos sentimos con esa... con esa capacidad de poder opinar sobre todo el mundo sin que nadie te pregunte. Dicen que si te expones, te expones y te expones a que te digan lo que piensan, pero no sé, un poquito de... un poquito de calma. Un poquito de calma, siempre lo digo", sentenciaba respecto al lado oscuro de las redes sociales.

Paula Echevarría responde a los medios | Europa Press

La mayoría de edad de su hija Daniella

Daniella, la hija que tienen en común cumplirá la mayoría de edad el año que viene. Y los micrófonos de Europa Press le preguntaban a la actriz cómo lo llevaban y si tenían miedo del revuelo mediático que se podía formar: "Lo llevaremos bien porque Daniella no ha sido una niña ni sobreexpuesta ni escondida, creo que siempre la hemos mostrado de una manera muy natural porque no me apetecía nunca que hubiera como sobre ella ese halo de misterio que el día que cumpliera 18 años todo el mundo se le echara encima. Y yo creo que va a ser un día más en el que va para nosotros muy especial, pero de cara a vosotros muy normal".

"Al final cuando se cumple la mayoría de la edad también es ella la que decide y ahora incluso, Daniella se puso un día en un photocall conmigo porque salió de ella, no porque saliera de mí, o sea, fue una cosa que le apetecía en ese momento que me daban un premio, sintió como mucho orgullo de mamá y le apetecía ponerse. Fue no premeditado, fue espontáneo, de esa manera se puso y ya está, ni más ni menos", terminaba.