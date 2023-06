4 imprescindibles para el pelo rizado

Hoy me gustaría hablaros de varios imprescindibles que he descubierto hace varios meses y que me están funcionando muy bien para cuidar mis rizos y para mantenerlos bajo control.

¿Cuáles son mis grandes descubrimientos?

1. Cepillo exfoliante capilar

Lo primero que tienes que hacer es hacerte con un cepillo exfoliante capilar. Ha sido mi gran descubrimiento de este año. Este cepillo de silicona te va a ayudar a eliminar las células muertas que se acumulan en tu cuero cabelludo y reducir el exceso de sebo facilitando la renovación celular de la piel de la cabeza. Además, mejorará la circulación sanguínea, favoreciendo a que tu pelo crezca más rápido, evitando la caída y eliminando los rastros de caspa. Puedes utilizarlo con un tratamiento exfoliante específico o con tu champú habitual. Al masajear tu cabello con este cepillo disfrutarás de un agradable masaje, al mismo tiempo que consigues una limpieza integral. En mi caso me hice con uno de la marca Freatech a través de Amazon, pero los hay de otras muchas marcas que van fenomenal también y son más económicos.

2. Cepillo para definir los rizos

En segundo lugar, debes saber que es muy importante utilizar un cepillo específico para este fin. No todos son iguales. Si usas un cepillo ideal para tu cabello rizado, conseguirás eliminar el encrespamiento y desenredar cuidando tus bucles naturales. Yo estoy utilizando el cepillo suavizante para pelo rizado Denman, en concreto el de 9 filas de alfileres con punta redondeada. No solo me ayuda a desenredar el pelo, siempre en mojado, sino que además es mi aliado perfecto para crear los bucles cuando aplico los productos para definir el rizo.

3. Champú sólido en pastilla para el cabello

Nunca había utilizado un champú en pastilla, pero hace varios meses descubrí el de la firma Clarins y me ha parecido una maravilla para el pelo rizado. Contiene un 87% de ingredientes de origen natural y está enriquecido con argán y aceite de camelia bio que dejan mi pelo nutrido, suave, flexible, limpio y brillante. Además, tiene una fragancia a coco que si te gusta te va a enamorar. A mí personalmente, me encantan cómo me deja el pelo.

4. Toalla de microfibra

Aunque no lo creas, secar tu cabello con una toalla de microfibra evitará el encrespamiento de tus rizos, su gran enemigo. Tienen una gran capacidad de absorción del agua por lo que es necesario menos roce con el pelo para poder secarlo. Esto hace que el frizz del pelo disminuya y tus rizos queden más definidos.

Y para vosotr@, ¿cuáles son vuestros imprescindibles para el pelo rizado?