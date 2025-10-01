Del tercer vestido al pastel en forma de corazón: las fotos inéditas de la boda de Selena Gomez

Con la resaca emocional aún presente, Selena Gomez ha querido mostrarnos un poco más de su boda con Benny Blanco un carrusel en Instagram donde podemos apreciar la delicadeza de cada uno de sus vestidos de novia, diseñados en exclusiva por Ralph Lauren. Primero lució un vestido de satén de seda con cuello halter, confeccionado con paneles drapeados a mano en cascada y adornado con encaje cortado a mano y un collar de macramé.

En la ceremonia religiosa sorprendió con un segundo diseño de encaje de seda, bordado con 300 flores moldeadas y aplicadas a mano. El corsé, pintado a mano, estaba decorado con incrustaciones de cristal y llevaba un bordado íntimo con las iniciales de la pareja y la fecha de la boda. Un vestido digno de princesa Disney que combinó con un velo espectacular.

El tercer vestido de novia

Cuando parecía que ya lo habíamos visto todo, Selena ha sorprendido a sus seguidores mostrando un tercer look nupcial. En las imágenes se la ve con un vestido midi, perfecto para el baile. Más corto y ligero que los anteriores, le permitió disfrutar de la fiesta junto a su marido e invitados.

El diseño, también firmado por Ralph Lauren, presentaba un favorecedor escote corazón, un cuerpo de tul ajustado hasta la cadera y una falda amplia y vaporosa, todo confeccionado con paneles plisados y cosidos a mano en algodón, seda y lino. Como detalle original y muy en tendencia, el escote incorporaba un efecto de doble top: una fina tira al cuello y otra más gruesa que podía llevarse tanto alrededor del cuello como a modo de manga, dejando los hombros al aire.

Para el momento del baile, Selena se descalzó buscando aún más comodidad, algo que este vestido más corto le permitió sin problema. Cabe destacar que muy pocas novias pueden presumir de haber sido vestidas por Ralph Lauren, diseñador que rara vez acepta confeccionar trajes nupciales.

Detalles de la celebración

El carrusel publicado por la artista también desvela otros momentos especiales de la boda. La decoración estaba repleta de alfombras persas y arreglos florales. Reinaba en el salón del banquete y el baile una paleta de tonos marrones, blancos y rojos, aportando un ambiente cálido y sofisticado.

Otra de las imágenes muestra el pastel de bodas: una tarta en forma de corazón, de tamaño mediano y con la frase "Recién casados" escrita sobre ella. Como toque final, la pareja brindó (y posó para las fotos) con copas de champán mientras partía la tarta, un momento íntimo y romántico que han compartido con los fans en redes.

Según confirmó la revista Us Weekly, Selena se mostró radiante y feliz durante toda la jornada. "Estaba nerviosa antes de su primer look con Benny, pero desde ese momento irradiaba alegría. No dejó de sonreír ni de emocionarse en todo el día", aseguró una fuente cercana al medio.