¿Es bueno lavarse el pelo todos los días? Consejos según tu tipo de cabello

Seguramente te hayas preguntado alguna vez si es realmente necesario lavarse el pelo todos los días para tenerlo bonito, o si esto repercute negativamente en la salud capilar. La respuesta depende de varios factores, como el tipo de cabello, la actividad física y el cuero cabelludo.

Uno de los mitos más extendidos sobre el cuidado del cabello es el de que lavarlo a diario acelera su caída. Sin embargo, la dermatóloga Donis Muñoz lo desmiente: el pelo que soltamos durante la ducha ya estaba muerto de antes, por lo tanto, lavarlo a menudo no debilita ni pudre la raíz.

- Los cabellos grasos tienden a ensuciarse más rápido, por lo que un lavado diario puede ser beneficioso para evitar problemas comunes como la caspa o el picor.

- Los cabellos secos o normales no requieren una limpieza tan frecuente, lavarlos cada dos o tres días suele ser suficiente.

- Si se practica deporte, algunos farmacéuticos recomiendan lavarlo todos los días, ya que el sudor y la grasa acumulada deben eliminarse para mantener sano el cuero cabelludo.

Para lavarlo adecuadamente, se debe usar una pequeña cantidad de champú (con ingredientes adaptados a tu tipo de cuero cabelludo), masajear suavemente la cabeza durante 3 minutos, y aplicar mascarilla solo de medios a puntas, si es necesario.

Al finao, no existe una regla universal para llevar un cuidado adecuado del cabello, la clave está en escuchar lo que tu melena necesita.

