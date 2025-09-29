¿Es bueno lavarse el pelo todos los días? Consejos según tu tipo de cabello

Uno de los mitos más extendidos sobre el cuidado del cabello es el de que lavarlo a diario acelera su caída. Sin embargo, la dermatóloga Donis Muñoz lo desmiente: el pelo que soltamos durante la ducha ya estaba muerto de antes, por lo tanto, lavarlo a menudo no debilita ni pudre la raíz.

Según tu tipo de pelo

- Los cabellos grasos tienden a ensuciarse más rápido, por lo que un lavado diario puede ser beneficioso para evitar problemas comunes como la caspa o el picor.

- Los cabellos secos o normales no requieren una limpieza tan frecuente, lavarlos cada dos o tres días suele ser suficiente.

- Si se practica deporte, algunos farmacéuticos recomiendan lavarlo todos los días, ya que el sudor y la grasa acumulada deben eliminarse para mantener sano el cuero cabelludo.

Una mujer con el pelo al viento | iStock

Para lavarlo adecuadamente, se debe usar una pequeña cantidad de champú (con ingredientes adaptados a tu tipo de cuero cabelludo), masajear suavemente la cabeza durante 3 minutos, y aplicar mascarilla solo de medios a puntas, si es necesario.

Al finao, no existe una regla universal para llevar un cuidado adecuado del cabello, la clave está en escuchar lo que tu melena necesita.