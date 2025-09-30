Ni engordan ni dañan la salud: desmentimos algunos mitos sobre los suplementos alimenticios

Uno de los mitos más comunes es el de que el colágeno engorda. Sin embargo, los expertos aseguran que es todo lo contrario, pues se trata de una proteína saciante, que puede ser incluso útil para controlar el apetito y mantener un peso equilibrado.

Otro clásico es el miedo a que la creatina pueda dañar los riñones. Lo cierto es que este suplemento eleva los niveles de creatinina en sangre, un marcador utilizado para evaluar la función renal, pero eso no significa que cause daños. No obstante, las personas con una enfermedad renal previa deben ser más cuidadosos y consultar a su médico antes de tomarla.

Creatina | iStock

También se suele decir que el magnesio engorda, pero este mineral ni siquiera aporta calorías. De hecho, juega un papel importante en la regulación del metabolismo energético y su consumo adecuado puede ayudar a reducir la inflamación. En algunos casos, ciertos tipos de magnesio pueden generar una retención de líquidos pasajera, pero esto no implica un aumento de peso real.

En conclusión, informarse es la mejor herramienta para evitar caer en mitos que puedan llegar a influir en nuestras decisiones de salud. Los suplementos, bien utilizados y aconsejados por un profesional, pueden ser grandes aliados para nuestro bienestar.