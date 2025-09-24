Uñas de otoño: descubre los tonos de manicura que se llevarán esta temporada

Al fin estamos en otoño, la época de las hojas y las calabazas. De pronto, nos rodeamos de tonos rojizos y ocres que caen de los árboles, y eso nos invita a fusionarnos con el paisaje. Por eso, es el momento perfecto de dejar atrás los clásicos rojo y granate en nuestra manicura y sorprender con una paleta de esmaltes que combine con la atmósfera otoñal. Tienes donde elegir:

El beige grisáceo, por ejemplo, es la elección perfecta para quienes buscan un look minimalista y pulido. Pega tanto de día como de noche con todo lo que te pongas. Aunque si buscas un punto más de calidez, el terracota intenso queda precioso, y además combina de maravilla con joyas doradas.

Uñas naranjas otoñales | Unsplash

Si llevas las uñas cortas y cuadradas, el indicado es el verde oliva: sobrio, moderno y con un aire natural pero sofisticado. Y para más sofisticación, no dudes en probar un tono café profundo en uñas largas, una tendencia elegante y atemporal.

Para salir de la rutina, el ocre mostaza es la opción más atrevida. Un toque vivo y fresco de color que rompe con la monotonía cromática.

Eso sí, para que tu manicura luzca impecable, ha de haber un buen cuidado previo: recuerda hidratar las cutículas, usar base protectora antes de aplicar el esmalte y sellar con un top coat de brillo para prolongar su duración.

Este otoño, ¡atrévete a experimentar! Tus uñas son un complemento capaz de elevar todos tus outfits.