Susana Molina enseña la prueba de peinado de su boda: 3 opciones de recogido

Susana Molina, conocida en redes sociales como Susana Bicho se prepara para dar uno de los pasos más importantes de su vida: se casa el próximo 13 de junio con su prometido Guille del Valle. La fecha no es casual, ese mismo día, hace 5 años, la pareja se conoció, es un símbolo del inicio de su historia de amor.

Aunque ella es de Murcia y su prometido de Barcelona, la boda se celebrará en Madrid, Tanto la ceremonia como la fiesta tendrán lugar en el mismo recinto. La pareja asegura que la capital es un punto intermedio entre sus dos ciudades natales.

Sus seguidores también son parte de la boda

Esta fecha no solo será especial para ellos, sino también para sus seguidores, ya que la influencer está compartiendo todo el proceso con su comunidad, haciéndolos partícipes de este momento tan emocionante.

Mostró la pedida de mano, todas las cosas que no quiere para su boda, lo difícil que ha sido hacer la lista de invitados, su idea del vestido de novia que quiere para su boda e incluso su increíble despedida de soltera —que celebró con sus amigas en Miami y en un crucero con paradas en las Bahamas, Puerto Rico y República Dominicana—.

Ya queda poco más de un mes para el gran día, y eso significa que la mayoría de los preparativos ya están listos. Hace unos días, Susana permitió que sus seguidores la acompañaran en la prueba de peluquería para el día de su boda.

La prueba de peinados de novia

En el vídeo se puede ver cómo el peluquero murciano Juan Diego le hace tres peinados nupciales distintos. Aunque Susana no muestra los resultados finales con detalle, ya que quiere mantener el secreto, sí deja ver que los recogidos son muy diferentes entre sí.

El vídeo comienza con su melena suelta, que asegura que es el peinado con el que más le gusta verse y con el que se siente más cómoda. Aunque da a entender que no será el look elegido para la ceremonia, no descarta llevarlo durante la fiesta. Lo que sí deja claro es que no le gustan los peinados de novia demasiado recogidos o rígidos.

El primer peinado que nos muestra es un semi recogido. Con un mechón del flequillo suelto, Susana luce media melena recogida con un acabado muy elegante en la parte trasera. El segundo recogido es una coleta alta refinada, también con un mechón suelto a un lado del rostro. El tercero es un moño bajo clásico, esta vez con el flequillo completamente recogido.

El peluquero le recuerda que "la cosa es que no te veas diferente, que te veas como en tu día a día, pero con la idea también de que es un día especial y que tienes que ir acorde con el vestido. Pero que te sientas tú al 100%". Susana concluye la sesión con Juan Diego con buenas sensaciones y asegura que los tres peinados le han gustado mucho.

Dudas entre las tres opciones

Aun así, la influencer se muestra indecisa a la hora de escoger qué recogido llevará en uno de los días más importantes de su vida. Por eso ha querido explicar a sus seguidores un poco más sobre cada peinado, siempre manteniendo el misterio, para que su comunidad pueda ayudarla a elegir.

El primer peinado del que nos habla dice que es "el pelo de sus sueños", tanto que parece que lleve extensiones, aunque no sea así: "se me ve pelazo", comenta. Confirma que no es suelto y que, de los tres, es el más romántico.

El segundo que nos detalla lo describe como más clásico y muy elegante. "Muy novia", puntualiza la influencer. Aun así, comenta que se siente muy cómoda con él y se ve perfectamente llevándolo en la ceremonia de su gran día.

El último peinado lo define como "cero arriesgado". Es un peinado que va mucho con ella, cómodo y con el que se ve muy guapa. Lo que le genera dudas es que es el que ha llevado siempre, pero precisamente eso es lo que le hace sentirse más segura.

Con estas descripciones y las imágenes del vídeo, Susana ha dejado una encuesta en la publicación para que sus seguidores voten por su peinado favorito, dónde, por ahora, el peinado que la influencer describe como romántico parece ser el favorito. Una vez más, la influencer murciana convierte a su comunidad en parte de su boda.