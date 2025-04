Susana Molina, junto a Nagore y Madame, responde a las críticas de su despedida: ¿por qué no fue Anabel Pantoja?

La despedida de soltera de Susana Molina ha sido uno de los temas más comentados de los últimos días en redes sociales. Un viaje de en sueño, organizado por sus amigas más cercanas, entre ellas Dulceida, Marta Riumbau o Nagore Robles, y que ha recorrido lugares como Miami, Bahamas, Puerto Rico y República Dominicana, a bordo de un crucero.

Sin embargo, esta celebración ha creado varias polémicas. El viaje formaba parte de una colaboración con una cadena de cruceros, algo que todas las influencers han indicado en sus publicaciones de Instagram. Esto no ha pasado desapercibido para algunas personas, pues han sido muchos los que han criticado que la despedida fuera una colaboración, cuestionando incluso si realmente había sido una sorpresa para la futura novia.

En su regreso a España, Susana Bicho, Nagore Robles y Madame de Rosa han hablado con los micrófonos de Europa Press sobre el viaje y han respondido a la polémica. La protagonista de la despedida de soltera se ha mostrado muy feliz y agradecida: "Ha ido muy bien, estoy muy agradecida a mis amigas. Es imposible quedarme con una sola cosa, el tiempo que han dedicado, los destinos, el crucero, Miami, todo…".

Susana Molina | Europa Press

Sobre la ausencia de Anabel Pantoja, Susana ha sido muy clara: "Obviamente no creo que haya mucha duda, pero si ella quiere contar sus motivos...". Cuando la periodista le ha preguntado si el motivo es que Anabel se ha quedado con su bebé, Susana ha asentido: "Claro, claro…".

También ha querido zanjar la polémica de los haters que aseguran que todo estaba planeado: "Obviamente era una sorpresa, no se sabía y ya está. Me da igual, me parece gracioso". Susana ha confesado que está nerviosa por la boda, pero con muchas ganas de que llegue el gran día.

Nagore Robles ha sido muy tajante sobre las críticas: "Yo no hablo para haters, hablo para gente inteligente". Además, ha querido aclarar cualquier rumor sobre un posible distanciamiento con Anabel: "La echo mucho de menos desde que se fue a Canarias. Es muy amiga de Susana. Otra cosa es que, por circunstancias personales, no pudiera venir".

Nagore Robles | Europa Press

Madame de Rosa, que también ha acudido al viaje, ha destacado que lo más especial ha sido "estar todos juntos". "Es un plan donde puedes disfrutar mucho de tus amigos, estás todo el rato juntos, haciendo de todo", ha sentenciado.

Sobre la polémica, ha sido muy directa: "Estamos tan acostumbradas a estas cosas que ya es más de lo mismo, nada nuevo". También ha recordado que han echado de menos a Anabel, aunque entienden que "a veces las circunstancias no permiten cuadrar estos viajes".

Madame de Rosa | Europa Press

Dulceida también habló sobre la polémica en los Premios Platino y quiso quitar hierro al asunto: "No nos han pagado, pero, jolín, tuvimos la oportunidad, salió esa colaboración y dijimos, ¿quién diría que no?".

Lo que está claro es que, más allá de las críticas, Susana y sus amigas han disfrutado de un viaje inolvidable. Todas han echado de menos a Anabel, dejando claro que no hay mal rollo con ella y han sabido tomarse con humor las críticas de los haters.