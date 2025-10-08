Lo que tu rostro revela al natural: el poder psicológico de no usar maquillaje

El maquillaje es una manera indudable de resaltar los rasgos y jugar a expresar tu personalidad de forma creativa, pero si pruebas a dejarlo un poco de lado, transmitirás autenticidad a los demás y fomentarás conexiones emocionales más sinceras. Lo cierto es que no solo se trata de una cuestión estética, pues según varios estudios, mostrar la piel al natural transmite seguridad y cercanía, generando una impresión positiva entre los que te rodean.

Chica se maquilla | Freepik

Tal y como afirman algunos expertos en psicología, hay ciertos rasgos genuinos de nuestro físico que solo transmitimos cuando nos mostramos plenamente al natural, favoreciendo vínculos más sinceros y profundos a la hora de afianzar nuestras interacciones sociales. Esto se debe a que los rostros sin maquillaje resultan más accesibles, y lanzan un mensaje de aceptación y conformidad con cómo nos autopercibimos.

Además, tu piel también lo agradecerá. El abuso de maquillaje está relacionado con el riesgo de irritaciones y acné, y adoptarlo como rutina puede agravar estos problemas, convirtiendo la situación en un círculo vicioso al querer cubrir con ello las imperfecciones.

Mujer con la piel irritada | iStock

Lo ideal es llegar a un punto en el que te sientas igual de cómoda con tu apariencia tanto si usas maquillaje como si prescindes de los productos de belleza. Al llevar el rostro al natural, dejarás respirar la piel y estará visiblemente más saludable. ¡Todo es acostumbrarse!