La almohada para evitar las arrugas en el pecho que usan Paula Echevarría y otras famosas

En un reciente Reel de "un día conmigo", Paula Echevarría mostraba su rutina matinal y, al levantarse, lucía una especie de chaleco frontal que le separaba los pechos por encima del pijama. La imagen no pasó desapercibida y muchos nos preguntamos: ¿qué es eso que lleva Paula para dormir?

Tras una breve investigación, lo descubrimos: se trata de una almohada para el pecho, un accesorio diseñado para evitar las arrugas en el escote y mejorar la comodidad al dormir.

Cómo funciona la almohada para el pecho

Este tipo de almohadas, también conocidas como sujetado antiarrugas, proporcionan sujeción y separación entre los pechos durante la noche, evitando que la piel se pliegue o se contraiga al dormir de lado, boca arriba o boca abajo.

Su diseño se adapta a la copa y el contorno de la mujer, ajustándose con facilidad gracias a una banda elástica o tiras regulables. Así, mantienen los pechos fijos y separados durante la noche, y no solo ayudan a prevenir las arrugas del escote, sino que también reducen las molestias en el pecho durante la menstruación, la lactancia o el postoperatorio de cirugía mamaria.

Además, se pueden llevar debajo del pijama o sobre el sujetador de noche, resultando mucho más cómodas de lo que parecen a primera vista.

Dónde conseguirla

Aunque parezca un invento nuevo, las almohadas para el pecho llevan tiempo circulando por el mercado y se han popularizado gracias a las redes sociales y a las famosas que ya han sido testigos de sus beneficios.

En plataformas como Amazon pueden encontrarse diferentes modelos con precios que rondan los 60 euros, aunque también existen alternativas más asequibles, como los parches de silicona que se adhieren directamente a la piel y ofrecen un efecto tensor similar.

Mujer durmiendo en sábanas de algodón | Freepik

Cada vez más mujeres buscan productos que no solo mejoren la estética, sino que también su bienestar. Y esta almohada parece reunir ambas cosas: previene el envejecimiento de la piel del pecho y alivia la tensión mamaria.

Paula Echevarría, siempre atenta a las últimas novedades beauty, ha vuelto a poner el foco en un accesorio que muchas desconocían. Y, a la vista de sus beneficios, no sería raro que esta "almohada para el escote" se convierta en el nuevo imprescindible del neceser nocturno de muchas.