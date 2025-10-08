José Mercé asegura que "es complicado" cuando habla del problema de salud de Raphael

Raphael lleva un año en el que su salud ha sufrido unos cuantos altibajos. En diciembre del año pasado era ingresado de urgencia en el hospital donde después de unas cuantas pruebas detectaron que tenía un linfoma cerebral primario, con dos nódulos en el hemisferio izquierdo del cerebro.

Un problema de salud que le mantuvo ingresado y alejado de los escenarios durante un tiempo hasta que finalmente retomó su actividad en junio de 2025. Pero meses después, el artista ha tenido que cancelar dos conciertos de nuevo debido a una bronquitis que se le habría complicado.

Raphael, grabado este miércoles por la prensa | Europa Press

Era su hijo Manuel Martos el que primero actualizaba sobre el estado de salud del cantante diciendo que: "Nada, está muy bien, recuperándose. Yo creo que, como media España, estamos medio malos, catarros, gripes, etc. Y al final eso también te afecta la garganta y si no estás al 100% pues no... Es una bronquitis y al final eso es descanso, reposo y nada, poco a poco se recuperará".

José Mercé sobre la salud de Raphael

Días más tarde, los medios de comunicación preguntaban a José Mercé si había hablado de Raphael y si sabía algo de cómo se encontraba.

"No, no he hablado con él, pero bueno, siempre hablo con su hijo, con Manuel, y la verdad que, bueno, ya sabemos que lo que tiene es complicado, ¿no? Pero realmente, Raphael es muy fuerte, y está demostrado con la edad que tiene el tío, y se pone en el escenario. Y no hay quien pueda con él. Yo, para mí, es de los más grandes artistas que ha dado este país".

José Mercé contesta a la prensa | Gtres

Y añadía que se le tiene que estar haciendo muy complicado volver a bajarse de los escenarios por un problema de salud ya que "él vive para eso. O sea, él sin música no sabe vivir".

"Nosotros llegamos a ciertas edades que... Que la verdad que nuestra vida es esa. Es lo que hemos hecho siempre. Es lo que hemos mamado desde chiquitito. Y quiere decirse que no sabemos estar sin música. Nos morimos en un rincón", terminaba diciendo.