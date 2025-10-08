Carmen Morales asegura que "nunca ha habido las peleas famosas" con su hermana Shaila Dúrcal

Este martes 7 de octubre, Vanity Fair ha entregado el premio a Personaje del Año a Gloria Estefan. Un gran evento al que acudieron un gran número de rostros conocidos como Boris Izaguirre, Antonia Dell'Atte o Carmen Morales, entre otros.

Carmen Morales, en la fiesta de Vanity Fair | Gtres

Tras posar en el photocall, la hija de Rocío Dúrcal concedía unos minutos a la prensa. Siempre tan atenta y simpática con los medios, la intérprete habló sobre varios temas de actualidad.

Hace pocos días, la familia sufría la triste pérdida de su tío Miguel Morales. El hermano de Junior y exmiembro de Los Brincos fallecía a los 75 años. Una persona a la que Carmen quería mucho y de la que, por suerte, pudo despedirse ya que estuvo con él el día antes de su fallecimiento: "Estábamos en el hospital y me enseñó la gira que tenía para el año que viene, que había tenido que suspender este año porque estaba malito en el hospital y con toda la energía del mundo de que el año que viene iba a hacer esa gira, entonces bueno. Ya sabíamos que estaba muy malito".

Carmen también se ha pronunciado sobre el preocupante estado de salud de Sheila Devil, la hija de Camilo Sesto, con quien compartían amistad cuando las hermanas Morales eran pequeñas: "Pedir respeto y prudencia es complicado porque siempre está en boca de todos, entonces es muy complicado pedir ese respeto. Obvio, yo le pido el respeto porque es una persona que está malita y que, bueno, su madre sería la persona idónea para sacarle adelante, pero la ha apartado de su vida. Respetar todo".

Muy natural y cercana, Carmen tampoco ha dudado en hablar sobre algunas de las polémicas que han salpicado a su familia, como la supuesta mala relación que había en el pasado con su hermana Shaila: "Ha habido discusiones maravillosas como hermanas, que para eso son los hermanos, para pelearte mucho con ellos. Pero nunca ha habido las peleas famosas, esas que hablaban de habernos dejado de hablar y tal, no". Y es que para ella su hermana Shaila es una de las personas más importantes de su vida: "Mi hermana es casi mi alma gemela. Somos muy parecidas y a la vez distintas en algunas cosas, y eso es lo que a lo mejor hace un Yin y el Yang, que nos compaginemos perfectamente en la vida".