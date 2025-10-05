El truco para maquillarse bien pasados los 50 años

Con los años, la piel cambia: se vuelve más seca, puede perder elasticidad y la base ya no se asienta igual que antes. Muchas mujeres sienten que el maquillaje marca arrugas o deja el rostro apagado. Pero la solución no pasa por dejar de maquillarse, sino por encontrar una nueva forma de hacerlo.

"La piel cambia con el tiempo y eso se nota. A veces pierde elasticidad, otras veces le falta hidratación o luminosidad", explica Patricia Carretero, maquilladora oficial de Perricone MD. "Cuando la maquillamos, necesitamos devolverle ese aspecto jugoso y fresco, y hay un truco con el que es muy fácil lograrlo", añade.

Mujer maquillándose | Freepik

El "mayo effect"

Ese truco es lo que las expertas llaman el mayo effect, que consiste en emulsionar maquillaje y tratamiento. "No se trata de dejar de maquillarse, sino de adaptar la técnica. El secreto está en mezclar el maquillaje con tratamiento", apunta Carretero.

Su compañera Patricia Alonso, también maquilladora oficial de Perricone MD, lo resume así: "Me gusta mezclar cada producto que va sobre la piel, desde la base hasta el colorete o el bronceador, con unas gotitas de sérum. Así conseguimos una textura más fluida que se funde mejor, se adapta al rostro y deja ese acabado natural que todas queremos".

Qué sérum elegir según tu piel

Elegir el sérum correcto es fundamental para que este truco funcione. "Si notas la piel apagada o el tono irregular, te recomiendo incluir vitamina C y niacinamida", aconseja Raquel González, directora técnica de Byoode. "Estos activos no solo iluminan, también unifican el tono y devuelven ese aspecto de piel descansada".

Para los problemas de deshidratación, habituales en pieles maduras, la solución pasa por el ácido hialurónico. "Recomiendo sérums con ácido hialurónico en diferentes pesos moleculares", detalla Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8. "Este tipo de fórmulas hidratan tanto en superficie como en profundidad, lo que mejora la elasticidad y evita que el maquillaje se cuartee".

En cuanto a la firmeza, Mireia Fernández, directora técnica de Perricone MD, señala un ingrediente clave: "El DMAE (o dimethylaminoethanol) es un activo fundamental para mejorar la firmeza, suavizar arrugas y reforzar la piel. Y lo mejor es que se nota también en el acabado visual: la piel parece más lisa y tersa incluso antes de que actúe a largo plazo".

Mujer usando pintalabios | Freepik

Labios más jugosos

La adaptación del maquillaje en la madurez no se limita a la base o el colorete. Los labios también cambian con los años: pierden volumen y tienden a resecarse. "Siempre recomiendo texturas jugosas. Bien lip oils o bálsamos con color porque además de dar ese toque de color, hidratan y tratan", aconseja Patricia Carretero.

En definitiva, el truco para maquillarse bien a partir de los 50 no está en usar más productos, sino en saber mezclarlos con el tratamiento adecuado. Como resumen Carretero: "La piel se ve más hidratada, el maquillaje aguanta mejor y no hay sensación de pesadez". Un gesto sencillo que transforma el acabado y devuelve al rostro esa frescura que nunca pasa de moda.