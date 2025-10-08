¿Se te ha quedado el tampón dentro? Cómo actuar y evitar que te vuelva a pasar

¿Se te ha quedado alguna vez el tampón dentro? Si la respuesta es afirmativa, no tienes de qué preocuparte, puesto que no eres la primera ni la única persona a la que le pasa. De hecho, es más frecuente de lo que pensamos.

Y es que son muchos los factores que pueden haber afectado: que el tampón esté un poco más arriba de lo habitual o que el hilo se haya roto, entre otras cosas.

Pero no hay de qué preocuparse, la vagina no es infinita. Para que te hagas una idea, mide aproximadamente 9 centímetros de media y unos 2 y medio de amplitud en la parte más ancha. Para encontrar una comparación, podríamos decir que es como el dedo corazón de la mano.

Así pues, después de estas nociones básicas, en este artículo y de la mano de Dexeus Mujer, te explicamos el procedimiento que debes seguir para quitarte un tampón que se ha quedado dentro, además de algunas acciones que debes evitar para que en próximas veces no te vuelva a pasar.

Tampones | Freepik

Qué debes hacer

Para poder extraer el tampón que se te ha quedado dentro, debes seguir esta lista de pasos, siempre con delicadeza pero sin entrar en pánico. Recuerda que la vagina no tiene una profundidad sin fin ni tampoco eres la única mujer a la que le ha pasado esto alguna vez.

1. Antes de empezar con cualquier procedimiento, debes colocarte en una posición cómoda y relajada. Puedes acostarte en la cama o bien sentarte en el baño, lo que prefieras.

2. Trata de hacer fuerza hacia afuera, para intentar expulsarlo. Es probable que se asome, entonces tendrás que cogerlo rápidamente antes de que te canses de empujar.

3. Si el paso anterior no funciona, es importante que no intentes sacarlo por la fuerza bruta, puesto que puedes empujarlo más hacia dentro. Pero, si quieres intentarlo debe ser con mucha delicadeza y cuidado.

4. Si ya llevas un rato que no lo consigues o bien si estás muy nerviosa para intentarlo tu misma, acude, sin ninguna duda, a un profesional en ginecología. Si es una consulta de confianza mejor, ya que te sentirás más cómoda.

Tampones | Freepik

Cómo evitar que vuelva a pasar

Si ya te ha pasado alguna vez y quieres asegurarte de que no te vuelve a suceder, tienes que seguir estas indicaciones que nos recomienda el personal experto de Dexeus Mujer:

En caso de que te pase con frecuencia, debes asegurarte de que la próxima vez compres tampones con el hilo más largo. Hay modelos que se venden en algunos supermercados y farmacias que lo incluyen.

Utiliza un tampón que se adecue a tu flujo y cantidad de sangrado, además de cambiarlo de manera regular.

Los primeros días de menstruación tienes que cambiarte el tampón más a menudo, aproximadamente cada hora y media o dos horas.

El último consejo es de los más importantes: no uses tampón para dormir, puesto que son demasiadas horas con el tampón dentro de la vagina.

Tampón | Freepik

Esperamos que con estos procedimientos y recomendaciones tengas claro qué debes hacer si se te queda el tampón dentro y qué acciones debes evitar para que no te pase.