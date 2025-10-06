Puede que estés cometiendo este error en tu rutina de skincare, según una científica

Tener una buena rutina de cuidado facial es como seguir una receta: los ingredientes de calidad importan, pero el orden en que se mezclan lo cambia todo. Pues así es el mundo del skincare, muchas veces cometemos errores sin darnos cuenta, y al aplicarlos de manera desordenada por desconocimiento, impedimos que la piel absorba bien los activos.

Según la ingeniera y científica cosmética alemana Ying Hösl, existe una regla de oro para aplicar los productos: de lo más líquido a lo más espeso. Empieza siempre por la limpieza, porque una piel sucia no estará igual de receptiva. Si usas un desmaquillante con base de aceite, este irá primero, y luego el limpiador acuoso para dejar el rostro libre de impurezas.

Rutina de skincare | Pexels

Después puedes aplicar tónico, aunque este paso es opcional, te será útil para equilibrar y preparar la piel. Y tras la limpieza y el tónico, es el momento de aplicar el sérum. Dependiendo de las necesidades de tu piel, puedes usar diferentes tipos: fórmulas ligeras con vitamina C, ácido hialurónico… pero siempre de más líquido a más denso.

Lo que viene a continuación es el contorno de ojos, seguido de la crema hidratante: ligera si la aplicas por la mañana y más nutritiva por la noche. Por último, no olvides el protector solar al comenzar el día, para proteger tu piel de los daños del sol y prevenir el envejecimiento prematuro.

Como ves, cuidar tu piel de manera efectiva no solo depende de tener los productos adecuados, sino de seguir un orden inteligente que no te haga perder tu tiempo ni tu dinero.