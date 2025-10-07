PARA CAMUFLAR LOS SIGNOS DE LA EDAD
Cómo disimular las arrugas de la cara con maquillaje: trucos para aparentar un rostro más joven
Las arrugas son una parte natural del paso del tiempo, pero es normal querer suavizar su apariencia. El maquillaje siempre ha sido un gran aliado para realzar tu belleza, y en esta ocasión te enseñamos a utilizarlo para recuperar frescura en tus rasgos, sin necesidad de recurrir a tratamientos invasivos.
Para suavizar la apariencia de las arrugas, el primer paso indispensable es la hidratación. Usa una buena crema hidratante para que la piel esté más flexible a la hora de aplicar el maquillaje, se asentará mejor, evitando que el producto se acumule en los pliegues. Después, opta por una prebase alisadora, que rellene ópticamente las líneas finas y suavice la textura de la piel.
A continuación, elige la base correcta. Conviene evitar fórmulas pesadas o con acabado mate extremo, ya que tienden a marcar más las arrugas. En lugar de eso, lo ideal es una base ligera, luminosa y de cobertura media, aplicada a toquecitos con una esponja húmeda o brocha suave para conseguir un acabado uniforme y natural.
En la zona del contorno de ojos, donde suelen aparecer pequeñas arruguitas y ojeras, aplica un poco de corrector hidratante, uno o dos tonos más claro a la base, y difumínalo con la yema del dedo. Para sellar el maquillaje, bastará con muy poca cantidad de polvos sueltos en la zona T (frente, nariz y barbilla). Nunca en toda la cara para no acentuar texturas.
Y como toque final, añade un extra de vitalidad a tus mejillas con un poco de rubor en crema o en barra, sin resecar. Puedes completarlo con un toque sutil de iluminador en la parte alta del pómulo, lejos de las zonas de arrugas.
