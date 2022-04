¿Qué maquillaje debo guardar en la nevera?

Si eres de las que guarda todo el maquillaje en un mismo neceser, sea del tipo que sea, este artículo te interesa. Igual que otro tipo de productos, los cosméticos también tienen una vida útil, durante la cual, todas sus propiedades y cualidades funcionan a la perfección. Sin embargo, la vida de un cosmético puede acortarse si no le aplicamos una buena conservación.

De este modo, guardar todos los productos, indistintamente, en un mismo espacio, no es la manera correcta de conservarlos en su mejor estado. Si sabes dónde guardar bien el maquillaje, no solo es una manera de que funcione de manera óptima, sino también, de ahorrar dinero y no tener que tirar, continuamente, los productos que se nos han secado antes de terminarse.

Para saber cómo debemos conservar bien nuestro maquillaje, en NovaMás, hemos hablado con la maquilladora profesional Nao Gayoso, propietaria de una cuenta de Instagram con más de 14 mil seguidores. Gayoso nos ha explicado los mejores trucos para una conservación óptima de nuestros productos. A continuación, te lo explicamos todo.

¿Qué productos cosméticos debo guardar en frío?

Gayoso recomienda guardar en frío "aquellos productos que contengan principios activos, como retinol, vitC…", apunta. Por otra parte, también es bueno que no les dé la luz solar a mascarillas o contornos de ojos, "sobre todo, si son descongestionantes", añade la maquilladora.

Además, si guardamos el tónico en la nevera, "el efecto es el mismo que el de lavarse el rostro a primera hora". Mientras que, en el caso de los bálsamos labiales, en verano, conviene mantenerlos en frío para evitar que se derritan. Gayoso también apunta que, si guardamos la "laca de uñas, las barras de labios y el eyeliner en la nevera, el trazo es más preciso" y la textura no se altera tanto.

¿Por qué estos productos se conservan mejor en el frigorífico?

La maquilladora apunta que, en el caso de productos o tratamientos que tengan un efecto descongestionante, el hecho de que estén conservados en frío acentúa sus propiedades. "El frío activa la circulación sanguínea, regenera, descongestiona, desinflama y la piel se vuelve más tersa", señala.

Y el resto de maquillaje, ¿cómo debemos conservarlo?

"Yo recomiendo que esté siempre en lugares oscuros y con ventilación", lo importante es que "no le llegue la luz directa del sol", explica Gayoso. "Aunque el maquillaje lo llevemos metido en neceseres o maletas, los productos expuestos a altas temperaturas se estropean, por lo que siempre tenemos que acabar desechándolos", añade.

¿El maquillaje caduca?

La maquilladora indica que "todo producto cosmético tiene una fecha de caducidad, que se indica en el mismo producto (6 meses,12M,18M, 36M, etc.) y que empiezan a contar desde la fecha de apertura". Pasado este tiempo, el producto "ya no es estable y puedes sufrir alteraciones si lo aplicas".

Gayoso no hace una lista con los meses aproximados de duración de cada producto, siempre y cuando su envase no diga lo contrario:

Máscara de pestañas: 6M

Productos en polvo (sombras, coloretes, maquillaje compacto...): de 12M a 36M

Productos en crema o fluidos (hidratantes, bases de maquillaje, correctores, contornos de ojos, sombras en crema...): de 12M a 24M

Lápices de ojos, labios y cejas: 12M

Protectores solares: 12M

Lacas de uñas: 12 a 15M

Desmaquillantes: de 6M a 12M

Labiales: de 12M a 36M

¿Qué pasa si nos aplicamos maquillaje caducado?

Según la maquilladora, cuando un producto cosmético ha caducado deja de funcionar de manera óptima. Por ejemplo, "las sombras pueden dejar de pigmentar". Otras veces, a pesar de aparentar estar en buen estado, en el momento de desmaquillarse pueden dejar residuos de pigmento en el ojo.

Por otra parte, Nao Gayoso añade que, "cuando las bases de maquillaje caducan se oxidan, la piel adquiere un tono naranja y el producto se cuartea". Las máscaras o eyeliners caducados, incluso, pueden provocar infecciones en la zona ocular, así como "alteraciones severas en la piel, como irritación, dermatitis, quemaduras o eczemas".

Por último, la maquilladora recomienda que, ante un producto que no tenga buena apariencia, que no pigmente o que tenga una textura alterada, lo mejor es desecharlo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

Cómo debes pintarte los labios para que el maquillaje no se agriete