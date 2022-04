¿Qué va primero, la base o el corrector?

Tienes el neceser de maquillaje lleno a rebosar, pero te aplicas los productos por pura intuición. El hecho de aplicar los cosméticos con desconocimiento es uno de los motivos por los que el resultado no acaba de lucir.

De este modo, lejos de conseguir una piel con un efecto bronceado y uniforme perfecto, como la de celebrities e influencers, no conseguimos más, que un maquillaje cuarteado y lleno de pegotes.

Cada tipo de producto cosmético tiene una función específica, que no se cumple a la perfección si no se aplica correctamente. Por eso, si nos maquillamos según nuestra lógica particular, no solo estamos ensuciando nuestro rostro, sino que no estamos sacando provecho a los productos.

Por esta razón, en este artículo vamos a hablar sobre una de las fases del maquillaje que más dudas genera: ¿qué debemos aplicarnos antes la base o el corrector? A continuación, te lo explicamos.

El orden de aplicación de los productos de maquillaje

La duda que acabamos de plantear se extiende mucho más allá de la base y del corrector. ¿Qué pasa con los polvos bronceadores, el iluminador y el colorete? Todos estos productos cosméticos están diseñados para aplicarse de una manera concreta. Así que, sigue leyendo y toma nota.

Base y corrector

Lo cierto es que no hay un consenso sobre el orden en el que deben aplicarse estos dos productos, ya que, todo depende del efecto que quieras conseguir.

La base primero

Tal vez, la forma más generalizada de empezar el maquillaje sea por la base, como su propio nombre indica, tiene que estar debajo del resto de productos. Una primera capa de base ya consigue uniformar notablemente la piel y reducir imperfecciones. De esta manera, cuando vayas a aplicar el resto de productos, evitas recargar tu rostro. Además, si antes de la base has aplicado el corrector, puede que este se difumine y ya no sea tan cubriente.

El corrector primero

Para una mayor precisión, es conveniente aplicar este producto con una esponja, con un pincel o con los dedos. En el momento de añadir la base, debes evitar la zona que has cubierto con el corrector para lograr un efecto más natural.

Siempre y cuando tu tipo de piel lo permita, si optas por aplicar antes el corrector, puedes ahorrarte la base. Hay correctores que también cubren imperfecciones, rojeces y manchas, así que, con este producto, puede ser suficiente.

Polvos bronceadores

A continuación, debes aplicar con una brocha gruesa los polvos bronceadores. Estos se reparten por el hueso de debajo del pómulo y por las zonas del rostro en las que nos toca más el sol, es decir, nariz, frente y barbilla.

Colorete

Para conseguir un tono bronceado y sonrojado a la vez, en el cuarto paso entra en acción el colorete. Este se aplica justo en las manzanitas de las mejillas y se difumina en dirección a la sien. Si tras su aplicación ves el rostro muy recargado, puedes difuminar con una brocha el bronceador y el colorete.

Iluminador

El iluminador siempre es opcional, puesto que, muchos polvos bronceadores y coloretes ya incorporan puntos de luz. No obstante, este producto es un gran aliado para iluminar la mirada. Si quieres incorporarlo, aplícalo sobre el colorete y, opcionalmente, en nariz, frente y barbilla.

