El giro en la vida de Nieves Álvarez: se casa con Bill Saad, aunque que no entraba en sus planes

¡Nueva boda en 2026! Nieves Álvarez ha anunciado en exclusiva en la revista ¡Hola! que se casa con Bill Saad. Una noticia inesperada, pues la propia modelo, como te mostramos en el vídeo de arriba, reconocía a principios de julio, durante una fiesta de Vanity Fair, que casarse no entraba en sus planes. Sin embargo, finalmente parece que la pareja va a pasar por el altar.

En la revista, Nieves Álvarez cuenta que Bill le pidió matrimonio el pasado 18 de julio de 2025. Una propuesta muy romántica que tuvo lugar en una capilla en el Líbano, durante una boda a la que asistieron juntos.

Nieves Álvarez y su pareja, Bill Saad | Gtres

Una pedida que llega después cuatro años de relación con el empresario libanés. La modelo y Saad comenzaron a salir en septiembre de 2021, tras conocerse en una fiesta de un amigo común.

Una relación discreta pero que durante estos cuatro años hemos sido testigos de lo enamorados que están y lo felices que son juntos: apariciones públicas llenas de cariño, románticos paseos por París durante la Semana de la Moda hasta celebraciones familiares en Ibiza... ¡Vivan los novios!