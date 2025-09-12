El truco de una peluquera para que tu pelo dure limpio más tiempo: el secreto está en la temperatura del agua

Según los expertos en medicina capilar, el agua fría consigue cerrar las cutículas del cabello, lo que ayuda a mantenerlo más brillante, suave y manejable. Pero además, contribuye a que el cabello permanezca limpio por más tiempo.

Que las cutículas estén cerradas ayuda a reducir la acumulación de grasa y suciedad. Algo especialmente útil para quienes tienen el cabello más graso, ya que el agua fría limita la producción de sebo en el cuero cabelludo.

Pelo liso | Freepik

Entonces, ¿lo hacemos mal al usar agua caliente?

Depende, el agua caliente no es la mejor opción para mantener el cabello limpio de forma duradera, pero si lo que buscas es eliminar residuos de productos capilares, puede ser útil durante la limpieza.

No obstante, el uso excesivo de agua caliente puede resecar el cabello, abrir las cutículas y hacer que pierda su brillo natural. Lo mejor es que uses agua tibia y termines con un enjuague de agua fría para sellar tus cutículas capilares. ¡No volverás a quejarte de pelo sucio!