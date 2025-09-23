Blanca Suárez tiene el color de pelo marrón chocolate con matices luminosos que todas queremos este otoño

El Festival de San Sebastián daba el pistoletazo de salida el pasado 19 de septiembre. Más de 250 películas y series de 56 países formarán parte de la programación de este año teniendo presente a actrices como Blanca Suárez que forma parte del elenco de la película Parecido a un asesinato.

La actriz llegaba a la ciudad vasca el lunes 22 de septiembre con otro gran grupo de actores que tienen sus agendas repletas hasta la clausura dle festival el próximo 27.

Blanca aparecía con un look sobrio pero perfecto para el otoño en clave total black compuesto por un pantalón de polipiel efecto cocodrilo, jersey, abrigo de paño con hombreras XL y un boslo shopper acolchado.

Blanca Suárez en San Sebastián | Gtres

Pero lo que realmente llamaba la atención era su pelo. La actriz lucía una melena castaña perfectamente pulida sin ningún tipo de frizz, a pesar de que en San Sebastián estaba lloviendo, brillante y con toques de luz.

Blanca Suárez tiene ahora mismo el tono de pelo que todas deseamos después del verano. Y es que, como ya te contábamos hace unos días, volver al moreno está de moda después de unas largas vacaciones en las que el pelo ha sufrido las consecuencias del sol.

El tono de pelo perfecto de Blanca Suárez

El de la actriz no es un color marrón chocolate al uso pues gracias a los toques de luz con reflejos en color miel en el flequillo y otras zonas estratégicas hacían que su rostro se vea mucho más brillante y luminoso.

El pelo perfecto de Blanca Suárez | Gtres

Este es un buen truco para aquellas que buscan pasar de tonos más claros a oscuros de manera radical pues un color de pelo negro o castaño siempre hará que las facciones de la cara se vean más marcadas.