Los comentarios al casco del hijo de Gisela, que tiene un año y medio: ¿para qué sirve?

Gisela Lladó Cánovas, conocida artísticamente como Gisela, es una cantante catalana que se dio a conocer en la primera edición de Operación Triunfo. Desde entonces, ha trabajado para tener una sólida carrera musical, incluyendo su participación en bandas sonoras de Disney.

Además de su faceta artística, Gisela también comparte sus vivencias por redes sociales. Y es que vive con intensidad y emoción su papel como madre, compartiendo en su Instagram algunos momentos entrañables de su vida familiar.

Sobre su maternidad

La artista es madre de un niño llamado Indiana, de tan solo un año y medio. Es fruto de la relación que tuvo con José Ángel Ortega, de quien se separó este año 2025, después de un largo romance que empezó en 2012.

Aunque no suele explicar muchas cosas sobre su hijo, Gisela sí que comparte imágenes y vídeos que retratan momentos de su vida cotidiana. El último instante que ha compartido ha sido uno de esos momentos que cualquier madre guarda con especial cariño en la memoria para siempre: los primeros pasos de su hijo bajo la lluvia.

En un vídeo reciente publicado en su cuenta de Instagram, Gisela ha mostrado el emocionante momento en el que su hijo da sus primeros pasos bajo el agua. En las imágenes, el pequeño se ve tambaleante pero decidido a mojarse bajo la atenta mirada y los ánimos de su madre. Un ambiente cargado de ternura, alegría y mucha emoción.

El hijo de Gisela caminando bajo la lluvia | Instagram, @giselaoficial

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de muchas seguidoras no ha sido esta primera conexión de Indiana con la lluvia, sino un curioso accesorio que llevaba en la cabeza: un casco acolchado de protección. El detalle no ha pasado desapercibido y ha generado preguntas y comentarios en redes sociales sobre su función y uso.

Más sobre el casco

Este tipo de casco, también se conoce como casco de seguridad infantil o casco protector para bebés. Está diseñado para proteger la cabeza de los más pequeños mientras aprenden a caminar o gatear, con la finalidad principal de amortiguar posibles golpes en caídas accidentales, que son muy comunes durante esta etapa de desarrollo en la que aún están ganando equilibrio y coordinación.

Además de prevenir chichones, este casco puede usarse en otros contextos, como en bebés que tienen alguna condición médica que les hace más propensos a sufrir caídas, como la epilepsia. O, incluso, por recomendación de un especialista en casos de plagiocefalia, una deformidad craneal común en bebés.

Gisela con su hijo por el día de la madre | Instagram, @giselaoficial

No se trata de un elemento obligatorio, pero sí es una ayuda extra para ciertos casos. Cada vez es más habitual verlo entre madres y padres que optan por una protección adicional durante esta etapa tan activa acompañada de caídas constantes.

Un momento tierno en la vida de Gisela

Gisela ha querido compartir un momento lleno de emoción, amor y orgullo: el descubrimiento de la lluvia de su hijo, un hito inolvidable que marca el comienzo de una nueva etapa en su desarrollo.

Gisela con su hijo despidiendo el año 2024 | Instagram, @giselaoficial

A pesar de que buena parte de la atención en redes se la haya llevado el casco protector que llevaba el pequeño, lo esencial no debe perderse de vista.

Lo que realmente conmueve es la ternura del momento, la felicidad reflejada y la ilusión de una madre que acompaña a su hijo en uno de los momentos más bonitos de la infancia: descubrir las pequeñas cosas de la vida por primera vez.