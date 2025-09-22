¿A qué edad hay que incorporar el sérum en tu rutina de skincare?

Entre los 25 y 30 años, los sérums con propiedades antiedad se convierten en grandes aliados, ya que la piel comienza a perder colágeno y elastina. Ingredientes como la vitamina C, la niacinamida o el ácido hialurónico ayudan a mantener la piel luminosa, hidratada y protegida frente al daño ambiental.

Pasados los 30, es recomendable apostar por fórmulas más potentes: sérums con retinol, péptidos o ácidos exfoliantes que ayudan a suavizar líneas finas, mejoran la textura de la piel y estimulan la renovación celular.

Mujer aplicándose un sérum | Pexels

Como siempre, hay que tener precauciones al incorporar un nuevo producto a nuestra rutina. Haz una prueba de sensibilidad y consulta a un dermatólogo si tienes afecciones cutáneas o dudas que te pueda resolver. Y recuerda, uses el sérum que uses, es indispensable aplicar protector solar a diario, especialmente si estás utilizando activos como la vitamina C, ácidos o retinoides.