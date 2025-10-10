Las tendencias de maquillaje noventero marcan este otoño: glossy lips, tono tierra y sombras ahumadas

El mundo del maquillaje es asombroso. Hay millones de personas que siguen sus tendencias con mucho ímpetu y que, además, cuentan con los mejores productos para que el resultado sea el mejor posible.

Y es que más que un mundo, podríamos decir que el maquillaje es un gran universo: hay tipos de maquillaje según si es de día o de noche, el tipo de evento, la forma de la cara y también los gustos personales de cada uno.

Aparte de esas situaciones, el maquillaje también se adapta a la estación del año en la que estemos. Y, como ahora nos adentramos en el otoño, en este artículo te explicamos como te tienes que maquillar en esta época del año.

Mujer maquillándose | Freepik

La voz experta

Para saber cómo nos tenemos que maquillar para este otoño, contamos con la voz experta de Jordi Justribo, maquillador profesional y cofundador de la prestigiosa firma de salones THE LAB, una marca que pauta las técnicas y estilos que dominarán cada temporada.

Y es que, ahora, según el experto, "después de años de maquillaje muy estructurado e instagrameable, las mujeres piden aquello que mejor sienta a la piel, que no la oprima, buscando sobre todo su naturalidad".

Mujer con sombra de ojos | Freepik

A pesar de esta corriente, Jordi relata que esta nueva estación de otoño recibe influencias nostálgicas de los 90 y los 2000, aunque está habiendo una reinterpretación con estética contemporánea que contribuye a que los looks jueguen con contraste pero sean menos dramáticos.

Las tendencias para este otoño

Estas son todas las tendencias que van a protagonizar esta temporada de otoño e invierno:

Piel visible y natural: Dejamos atrás la base pesada y los acabados mate. Lo que se lleva este otoño es la piel que respira, con acabados ligeros, el uso de correctores muy puntuales y polvos que unifican.

Colorete: Cambia su finalidad, y es que pasa de servir únicamente para aportar rubor a usarse para elevar el pómulo hacia las sienes y el párpado. Para este otoño se mezcla con un contorno suave que permite jugar con capas y mezclas de tonos.

Mujer aplicándose colorete | Freepik

Smokey eyes: Traducido a ojos ahumados, este estilo que ya hemos visto antes vuelve con fuerza. Aunque, esta vez en versiones más difuminadas y diluidas, en tonos tierra, grises y plateados. También se une a esta tendencia el eyeliner difuminado.

Tonos tierra, morados, berry y cafés cálidos: Para esta nueva temporada, la paleta de colores cambia y se decide por colores más otoñales, como el chocolate, el borgoña, el berenjena y los marrones. Para elementos más coloridos y llamativos, el color clave será el azul vibrante.

Labios jugosos: Después de varias temporadas con la tendencia mate para los labios, vuelve el brillo. Para este otoño retornan los labios hidratados y con efecto glossy.

Chica joven aplicándose gloss en los labios | Freepik

Metalizados en los ojos: Para ocasiones más especiales, veremos mucho las sombras metálicas suaves tanto en dorado, plata como bronce. Este tipo de maquillaje aporta un toque controlado de luz sin sobrecargar el maquillaje en sí mismo.

Cejas peinadas: Serán tendencia las estructuras más suaves y peinadas, de aspecto natural y orgánico.

Ya lo sabes todo

Ahora ya sabes todas las tendencias de maquillaje que se verán para esta nueva temporada. Todo de la mano de Jordi Justribo, experto en la materia y cofundador de la marca de salones THE LAB.

Solo te queda hacerte con los productos que más se adecuen a tu piel y a tu presupuesto, y empezar a probar todas estas nuevas tendencias de otoño en tu rostro. ¡Seguro que te quedan genial!