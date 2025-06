Omar Sánchez, muy crítico contra los comentarios "destructivos" que han recibido "personas cercanas"

Anabel Pantoja se ha convertido en una de las protagonistas de la boda que este fin de semana celebraba Susana Molina, en Madrid, junto a su novio Guille del Valle. Y es que además de haber ocupado muchos titulares por haber filtrado, sin querer, el vestido de su amiga (que ha cerrado una exclusiva con la revista Semana para este miércoles); la influencer hacía uso de sus redes para mostrar su disgusto por los duros comentarios que había recibido por el vestido elegido para la boda, un diseño de la influencer Rocío Osorno.

"Hoy sí. Hoy habéis ganado el juego. Vuestro premio: hacerme daño. Hoy lo habéis conseguido y solo leí los primeros porque tuve que parar. Jamás imaginé que las redes se pudieran convertir en una guerra con bombas y metralletas. Sois malignos y encima os veo algunos las caras... vuestras familias y no sé por qué llegáis a expresar tantísima inquina con mi físico y mi vida", expresaba Anabel completamente superada a través de sus redes sociales.

Comentarios negativos que se repiten con mucha frecuencia en redes sociales y que muchas famosas denuncian, como recientemente hacía Laura Escanes, que cada verano se tiene que enfrentarse a esta situación cuando publica fotos en bikini.

Hate que también ha sufrido Steisy Patricia a raíz de una galería de imágenes que publicaba Omar Sánchez, mientras hacían paddel surf juntos.

Una situación que ha sobrepasado al exmarido de Anabel Pantoja, con quien se casó en 2022, que no ha dudado en pronunciarse a través de sus redes y salir en defensa de estas mujeres que sufren ese tipo de comentarios por su físico. Y aunque no ha nombrado a Anabel, se puede intuir que su post va dedicado tanto a Steisy como a ella.

"Me parece increíble que a estas alturas todavía haya personas que se sientan con el derecho de opinar sobre el cuerpo de los demás. En mi última publicación y en otras de personas cercanas, he visto comentarios horribles y destructivos simplemente por no tener el cuerpo que algunos consideran ideal. ¿De verdad seguimos midiendo el valor de una persona por su físico? ¿Tan vacíos estamos que necesitamos señalar lo que consideramos imperfecto en otros para sentirnos mejor con nosotros mismos?". Y continúa: "Está claro que hay que intentar llevar una buena salud, pero no estoy de acuerdo o creerse con el derecho de insultar detrás de una pantalla o móvil porque esa persona sea conocida o pública".