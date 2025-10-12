Parejas de famosos que llevan toda la vida juntos: de Javier Bardem y Penélope Cruz a Raphael y Natalia Figueroa

Hay una sensación generalizada de que el amor verdadero y duradero está en peligro de extinción. Las relaciones parecen más frágiles que nunca, los romances duran poco y cada vez es más común pensar que ya nadie se quiere como antes. Y sí, esta percepción nos afecta más de lo que queremos admitir.

Gran parte de esta visión viene marcada por las redes sociales. Vivimos conectados a Instagram, TikTok o YouTube, viendo parejas perfectas que lo comparten todo… hasta que, de repente, dejan de compartir. Lo que parecía un amor eterno, desaparece en un clic.

Las redes son efímeras, y muchas de las historias que vemos en ellas también. Idealizamos a las parejas, creemos que todo es perfecto, y cuando algo se rompe, nos lo tomamos casi como algo personal. Pensamos que el amor real no existe, o que al menos no será para nosotras. Pero no es así.

Es por eso que en este artículo queremos recordarte que sí existen las parejas que duran. Y para demostrarlo, te traemos una lista de famosos que llevan muchos años juntos, construyendo una relación sólida y real lejos del ruido digital.

Anna Kournikova y Enrique Iglesias

Ella fue una de las tenistas más reconocidas del circuito femenino a finales de los 90, y él, uno de los cantantes latinos más internacionales. Anna Kournikova y Enrique Iglesias se conocieron en el rodaje del videoclip Escape en 2001, y desde entonces han compartido una historia de amor discreta pero muy sólida.

Anna Kournikova y Enrique Iglesias en 2010 | Gtres

A lo largo de sus 24 años de relación, han formado una familia con tres hijos: los gemelos Nicholas y Lucy, y la pequeña Mary. Poco dados a mostrarse públicamente o hablar de su vida privada, han sabido mantener su intimidad a pesar de la fama de ambos. Hoy siguen juntos, lejos del foco mediático, priorizando la vida familiar.

Javier Bardem y Penélope Cruz

Dos de los actores españoles más aclamados internacionalmente, Javier Bardem y Penélope Cruz, se conocieron cuando eran muy jóvenes, pero su historia de amor comenzó en serio en el rodaje de Vicky Cristina Barcelona, en 2007, una película por la que ella ganó un Oscar.

Javier Bardem y Penélope Cruz | Gtres

Desde entonces, han pasado 18 años juntos y tienen dos hijos, un niño y una niña. Reservados y discretos, han sabido compaginar sus exitosas carreras con una vida familiar alejada de los focos. Penélope ha dicho en varias entrevistas que su familia es su prioridad, y ambos siguen siendo uno de los ejemplos más sólidos de amor en el mundo del cine.

Blanca Cuesta y Borja Thyssen

Blanca Cuesta era modelo y artista cuando conoció a Borja Thyssen, hijo de la baronesa Thyssen. Su historia comenzó con polémicas familiares, pero con el tiempo han demostrado que su relación iba mucho más allá de lo mediático.

Blanca Cuesta y Borja Thyssen | Gtres

Tras 27 años juntos y cinco hijos en común, han formado una familia sólida, superando con discreción tensiones y desafíos. Alejados de la vida pública en los últimos años, han priorizado la estabilidad familiar y la crianza de sus hijos. Su relación ha evolucionado con madurez y compromiso, demostrando que el amor puede con todo.

Ana Belén y Víctor Manuel

Esta pareja es historia viva de la música española. Ana Belén y Víctor Manuel llevan 54 años juntos, una relación que comenzó en los años 70 y que ha sido tanto personal como profesional. Juntos han formado una de las parejas más queridas y longevas del panorama cultural.

Ana Belén y Víctor Manuel | Gtres

Con dos hijos en común, han compartido escenarios, proyectos musicales y causas sociales, siendo ejemplo de complicidad, respeto y evolución conjunta. Más allá del amor romántico, su relación transmite una profunda amistad, admiración mutua y compromiso de por vida.

Silvia Abril y Andreu Buenafuente

Ella, actriz y humorista. Él, uno de los presentadores más carismáticos de la televisión. Silvia Abril y Andreu Buenafuente comenzaron su relación en 2005 y, desde entonces, han mantenido una historia basada en el humor, la complicidad y el respeto.

Silvia Abril y Andreu Buenafuente | Gtres

Tras 20 años juntos y una hija en común, siguen siendo una de las parejas más queridas del panorama artístico español. No tienen reparo en mostrarse tal como son en entrevistas o redes, lo que ha generado una gran conexión con el público. Su fórmula: reírse mucho y apoyarse siempre.

Edurne y David de Gea

Ella es cantante y presentadora, y él es portero de fútbol de élite. Edurne y David de Gea comenzaron su relación en 2010, cuando eran muy jóvenes. Desde entonces, han crecido juntos tanto personal como profesionalmente.

Edurne y David de Gea | Gtres

Tras 14 años de relación y el nacimiento de su hija Yanay en 2021, han demostrado que es posible mantener una relación fuerte a pesar de la distancia y las agendas exigentes. Edurne ha acompañado a David en varias etapas clave de su carrera y viceversa. La clave para ellos ha sido, sobre todo, la admiración constante.

Raphael y Natalia Figueroa

Pocas parejas pueden presumir de llevar más de medio siglo juntos. Raphael y Natalia Figueroa se casaron en 1972, en una boda muy seguida por la prensa de la época. Él, estrella de la música y ella periodista y escritora.

Raphael y Natalia Figueroa | Gtres

Tras 53 años de matrimonio y tres hijos, su historia es una de las más estables del panorama actual. Han enfrentado juntos momentos complicados, como la enfermedad del artista, y siempre han salido reforzados. Su unión está basada en el respeto, la discreción y un amor que ha madurado con los años.

Nuria Roca y Juan del Val

Son la pareja más televisiva del momento. Nuria Roca y Juan del Val llevan 27 años juntos y comparten no solo la vida personal, sino también la profesional: colaboran habitualmente en televisión, escriben juntos y no dudan en mostrarse tal como son.

Nuria Roca y Juan del Val | Gtres

Con tres hijos y una relación marcada por la naturalidad, se han convertido en un ejemplo moderno de pareja sólida. Se hablan sin filtros, se ríen el uno del otro y defienden que el secreto está en la autenticidad, la confianza y las ganas de seguir construyendo cada día.

El amor verdadero existe

Estas parejas nos recuerdan que el amor de verdad sí existe. Que más allá de las modas, las redes sociales o el ritmo acelerado del mundo, hay relaciones que crecen con el tiempo, que se cuidan, evolucionan y resisten. Amor del que se construye día a día, con paciencia, respeto y mucha complicidad.

Así que si aún no ha llegado, no te preocupes, el amor no entiende de prisas. Llega cuando tiene que llegar. Y cuando lo hace, se nota, se siente y se queda. Porque el amor real no es perfecto, pero sí es posible.