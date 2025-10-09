Marta Ojeda alerta sobre un ingrediente común en los limpiadores que puede causar acné

La creadora de contenido Marta Ojeda ha compartido con sus seguidores su último descubrimiento —y ha encendido las alarmas entre las amantes de la cosmética coreana—. Ella, como muchas, empieza su rutina facial con la famosa doble limpieza: primero un limpiador oleoso y después otro a base de agua. El primero elimina el maquillaje (incluso el resistente al agua) y el exceso de sebo; el segundo arrastra el sudor y las partículas de contaminación.

Hasta aquí todo perfecto… pero según cuenta Marta, esta rutina puede no servir de nada si el aceite limpiador contiene un ingrediente en particular: el Palmitato de Octilo.

Este componente, presente en muchísimos aceites desmaquillantes y bálsamos limpiadores, podría estar detrás de brotes de acné inesperados. "Si vais a usar un aceite en la cara, comprobad que no tenga este ingrediente", advertía Marta a sus seguidores.

Lo que dice la ciencia sobre el Palmitato de Octilo

Aunque no todos los ingredientes "aceitosos" son perjudiciales para la piel, el Palmitato de Octilo (también conocido como Octyl Palmitate o Ethylhexyl Palmitate) sí tiene cierta fama científica de ser comedogénico, es decir, de favorecer la obstrucción de los poros.

Un estudio clínico publicado en la revista Skin Research and Technology utilizó precisamente este compuesto como control positivo por su capacidad para inducir comedones (microespinillas). Los investigadores observaron un aumento de hasta un 50 % en el número de microcomedones tras su aplicación continuada sobre piel humana.

Estos resultados coinciden con los hallazgos del dermatólogo James Fulton, quien ya en 1984 clasificó el Palmitato de Octilo entre los ingredientes comedogénicos tras experimentar resultados similares en estudios previos con animales

Aun así, los expertos advierten que la formulación completa del producto, la concentración del ingrediente y el tipo de piel influyen mucho en el resultado final. Como explica la química cosmética Michelle Wong, autora del blog Lab Muffin Beauty Science, una fórmula que contenga un ingrediente potencialmente comedogénico no necesariamente provocará acné si está bien equilibrada o si la piel no es propensa a ello.

Entonces, si estás sufriendo brotes y no entiendes por qué, quizá valga la pena revisar los ingredientes de tu limpiador. No se trata de demonizar un solo compuesto, pero sí de conocer mejor qué aplicamos sobre la piel. Y como recuerda Marta Ojeda, a veces la clave no está en cambiar toda la rutina, sino en detectar el detalle que marca la diferencia.