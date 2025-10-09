Nicole Kidman, Demi Moore y María Pombo confirman el regreso triunfal del flequillo (y también postizo)

En el mundo de la belleza son muchas las tendencias que van y vienen. Pero siempre hay algunas que, a pesar de que pasen de moda, vuelven al cabo de unos años con mucha fuerza, tanto en maquillaje como en estilos y cortes de pelo.

Este es el caso del flequillo, una tendencia muy popular hace años, pero que, con el paso del tiempo, fue perdiendo popularidad. Aunque, ahora, en pleno inicio de la temporada de otoño e invierno parece que está de vuelta.

Y es que es un peinado que hemos visto mucho durante la Semana de la Moda de París y en otros eventos. Lo han lucido diferentes celebridades como Nicole Kidman o Demi Moore, además de a las fieles seguidoras de este corte, como Úrsula Corberó.

Nicole Kidman | Gtres

Nicole Kidman

La actriz estadounidense acudió al desfile de Chanel, el último desfile del sexto día de la Semana de la Moda de París. Y lo hizo deslumbrando a todas las cámaras con un nuevo cambio de look que acaparó todos los flashes.

Nicole Kidman impresionó con su nuevo flequillo: sutil y escalonado por los laterales, aportando una perfecta hegemonía con el resto de su rubia y larga melena. Desde luego que esta nueva imagen de la actriz ha enamorado a todo el mundo.

Nicole Kidman | Gtres

Demi Moore

La también actriz estadounidense estrenó su nuevo cambio de look en el prestreno del cortometraje The Tiger, una aventura cinematográfica de Gucci que tuvo lugar el 24 de septiembre durante la Semana de la Moda de Milán.

Moore compartió, hace apenas dos días, una publicación en su perfil de Instagram mostrando su nuevo look: el flequillo. Da las gracias a la firma de moda Gucci por permitirle volver a conectar con el peinado que llevó para la película Striptease, de 1996, con una foto que adjunta en el mismo post de entonces.

Y es que, a Demi Moore, este nuevo peinado parece que la ha rejuvenecido los 20 años que hay de diferencia entre la primera y la segunda foto. Una propuesta de peinado que la protagonista de La Substancia luce con mucho estilo.

María Pombo

Y, del sector español, fue la influencer María Pombo quien no se quedó atrás de esta nueva tendencia. La también empresaria presumió un flequillo que dejó a todos sus fans boquiabiertos, aunque, en su caso, se trató de un flequillo postizo.

La pequeña de las hermanas Pombo lució el flequillo en el desfile de Isabel Marant en la Semana de la Moda de París. Sin ninguna duda, es una de las pioneras de esta nueva tendencia, aunque solo la haya llevado durante un día. Pero, después de verse tan guapa con este nuevo corte, pasa a ser un planteamiento serio llevarlo más allá de un desfile.

Así pues, con estos claros referentes en el mundo de la moda y belleza podemos saber que, llevar flequillo, será la gran tendencia de esta nueva temporada de otoño e invierno. Si estabas dudando en hacértelo, esta es tu gran señal para ir a la peluquería y cortártelo.