El tratamiento que se hace Nieves Álvarez en la cara una vez al año que mantiene su piel firme

Por más que pasen los años, Nieves Álvarez sigue siendo una de las mujeres de mayor belleza de nuestro país. A sus 50 años, la modelo y presentadora luce un rostro luminoso y terso que consigue, entre otros cuidados, gracias a un tratamiento estético que se hace una vez al año.

Recientemente, Álvarez ha compartido en Instagram el nombre de esta técnica: Ultherapy. La modelo ha publicado un Reel en el que muestra su última visita a la clínica de Felicidad Carrera y su hija Leticia, en las que lleva confiando más de 15 años. Allí nos ha mostrado cada paso de este innovador procedimiento.

¿Qué es Ultherapy y cómo funciona?

Ultherapy es un tratamiento de ultrasonidos microfocalizados ecoguiados que tiene como objetivo frenar el proceso de envejecimiento de la piel y estimular la producción de colágeno. "Es el tratamiento más avanzado para generar colágeno y mantener la firmeza de la piel", comenta Nieves, quien se somete a una sesión anual para mantener su rostro rejuvenecido.

La experta en medicina estética que hace el tratamiento a Nieves, Leticia Carrera, explica en el vídeo que el procedimiento utiliza ultrasonidos microfocalizados para crear pequeñas lesiones en la capa profunda de la piel, donde se encuentran las fibras de colágeno. Estas microlesiones son el desencadenante que provoca que el organismo genere colágeno nuevo, mejorando así la firmeza y el aspecto general del rostro. A medida que pasan las semanas y los meses, la piel cicatriza y recupera una apariencia más tersa.

La particularidad de Ultherapy es que realiza una ecografía a tiempo real durante el tratamiento, lo que permite identificar la ubicación exacta de las fibras de colágeno y dirigir los ultrasonidos justo donde se necesita, maximizando así la efectividad de cada disparo. "Es el único ultrasonido microfocalizado que permite visualizar las capas de la piel, asegurando que el tratamiento sea preciso y eficiente", añade Carrera, quien ha realizado más tratamientos de Ultherapy en Europa.

Un lifting sin cirugía

Nieves Álvarez compara el tratamiento con un "lifting no invasivo", un término que también se utiliza en Estados Unidos para referirse a Ultherapy. La gran ventaja de este procedimiento es que no requiere tiempo de recuperación, ya que no deja la piel enrojecida ni provoca molestias significativas. Según la modelo, es posible retomar la rutina diaria inmediatamente después de la sesión, incluso asistir a eventos importantes sin preocuparse por el aspecto de la piel.

Este detalle resulta ideal para personas con agendas ocupadas que buscan soluciones estéticas efectivas, pero que no interfieran con sus compromisos. Al ser un procedimiento sin agujas ni bisturíes, Ultherapy se posiciona como una alternativa segura y cómoda para combatir la flacidez.

Resultados y beneficios a largo plazo

Nieves destaca que con una única sesión al año es suficiente para mantener los efectos del tratamiento. Al estimular la producción de colágeno de manera natural, Ultherapy no solo proporciona un efecto tensor inmediato, sino que mejora la calidad de la piel a lo largo del tiempo. La modelo confiesa estar muy contenta con los resultados, notando su piel más tersa y compacta tras cada sesión.

Cabe recordar que la constancia en este tipo de cuidados faciales es clave para obtener resultados visibles y duraderos. Por eso, Nieves Álvarez no falla a su cita anual con Ultherapy, igual que Patricia Conde, que lleva 4 años poniéndose en manos de Leticia para recibir este tratamiento.