Cómo fortalecer tus defensas en otoño, ahora que la temperatura está cambiando

Te preguntarás: ¿por qué se pone todo el mundo malo en esta época del año? Esta bajada en nuestras defensas se debe a los cambios de temperatura bruscos de calor a frío, y a que los días comienzan a tener menos horas de luz. La clave para mantener fuerte tu sistema inmunitario es centrarte en estos tres pilares: qué comes, cómo vives y cómo te cuidas.

En cuanto a alimentación se refiere, las frutas y verduras de temporada pueden ser tus mejores aliadas: consume mandarinas, naranjas, kiwis, granadas, brócoli y pimientos, ricos en vitamina C para reforzar tus defensas. Y no te olvides del pescado azul, los huevos y las setas, cargados de vitamina D, un nutriente muy necesario para cuando el sol empieza a escasear.

Cesta de setas | Pexel

Y para más beneficios, apuesta por frutos secos y semillas, que aportan zinc y selenio, minerales que ayudan al sistema inmunitario a funcionar correctamente. Además, alimentos como el yogur, el kéfir, la avena o el plátano favorecen una microbiota intestinal saludable, y una flora fuerte es en realidad una gran defensa del cuerpo.

Pero no todo depende de lo que se come. Dormir bien, moverse con regularidad y mantener niveles bajos de estrés también es fundamental. Notarás que con pequeños gestos y una rutina equilibrada es posible disfrutar del otoño con energía y buena salud.