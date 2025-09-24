Marta Díaz muestra el antes y el después de su piel: del brote de acné al glow soñado

Detrás de los filtros de Instagram y del maquillaje de lujo, las influencers también lidian con problemas cutáneos. Afortunadamente, cada vez son más las que deciden compartirlo con sus seguidores para rebajar la presión estética que sufren muchas usuarias de redes sociales, especialmente las más jóvenes. La última en hacerlo ha sido Marta Díaz, quien, tras mostrar su piel actual —luminosa, lisa y sin imperfecciones—, recordó cuál fue su punto de partida.

Así ha evolucionado la piel de Marta

"Un sueño, si me preguntan", escribió Marta en sus historias de Instagram junto a una foto en la que presumía del glow de su piel tras una sesión de skincare. Poco después, un seguidor o seguidora que la acompaña desde sus inicios le respondió: "Quien te conoce sabe lo que te costó esto".

Story Marta Díaz | Instagram

La influencer compartió ese mensaje y aprovechó para dar contexto a quienes no la siguen desde hace años. En un tercer story, mostró tres fotos de su rostro en diferentes momentos, donde se veía un brote severo de acné, rojizo y extendido desde la barbilla hasta la mejilla.

"Y para los que son nuevos por aquí... básicamente así tenía la piel antes", explicó. ¿La causa? Según cuenta, sufría un problema hormonal agravado por la mala etapa personal que atravesaba: "Entre unas cosas y otras mi vida en ese entonces estaba patas arriba y se veía reflejado en la piel".

"Sinceramente, creo que me afectaron mucho algunas cosillas personales que pasé en esos años", añadió.

Story de Marta Díaz | Instagram

Cómo cuidar la piel en un mal momento vital

Si tú también atraviesas una mala racha y tu piel lo está reflejando, debes saber que existen formas de mantener la situación bajo control. Aunque los problemas personales a menudo no dependen de uno mismo, la salud de la piel sí puede fortalecerse con los cuidados adecuados.

Como apuntaba Estefanía Nieto, directora de dermocosmética de Medik8, en un artículo sobre el glow up de Aitana: "Una piel bonita no solo se consigue con el buen estado de ánimo, también hay que mantener esos efectos, alimentándola y tratándola con los ingredientes cosméticos adecuados".

Entre esos cosméticos casi imprescindibles destacan el ácido hialurónico y la glicerina, que aportan hidratación y frescura; la vitamina C, que protege frente a los radicales libres; la niacinamida y el madecassoside, que refuerzan la barrera cutánea; y los antioxidantes orales (polifenoles, carotenoides, vitamina E), que trabajan desde dentro.