Anna Ferrer Padilla anuncia su compromiso: todo lo que sabemos de su discreto novio, Mario Cristóbal

La familia Padilla tiene boda a la vista. Anna Ferrer Padilla, hija de la actriz, presentadora y empresaria Paz Padilla, ha anunciado su compromiso con su pareja, Mario Cristóbal. Lo ha hecho a través de una publicación que ha emocionado a sus seguidores y en la que la influencer, con los ojos brillantes y una sonrisa imposible de disimular, ha mostrado el anillo que simboliza su próximo paso en su historia de amor.

"Si no eres el amor de mi vida, diré que me equivoqué de vida pero no de amor. Mil veces SÍ!!!!!!!!!!!!!!!", escribió junto a una foto en la que aparece junto a Mario, ambos radiantes y con una felicidad que traspasa la pantalla. Él, visiblemente emocionado; ella, con cara de sorpresa y ternura.

En sus stories, Anna ha confesado que llevaba tiempo guardando el secreto: "Un mes callándome esto. Ya no podía más", escribió con emoticonos de emoción, dejando claro que la pedida ocurrió semanas atrás. A juzgar por su ropa y el entorno que aparece en las imágenes, todo apunta a que el momento tuvo lugar durante su escapada romántica a Menorca.

¿Quién es Mario Cristóbal?

Discreto y con un perfil bajo en redes sociales, Mario Cristóbal Martín es el novio —y ahora prometido— de Anna Ferrer. Nació el 7 de agosto, tiene 28 años y es Leo, un signo que encaja con su carácter, tal como lo describe Anna: "cabezón", pero también cariñoso y leal a los suyos.

Su cuenta de Instagram es privada, con apenas 431 seguidores y 12 publicaciones. En su biografía, solo dos palabras: "Sosiego y revuelo". Dos conceptos que parecen resumir bien su forma de ser: serenidad y energía a partes iguales.

Graduado por la Universidad Francisco de Vitoria en 2019, Mario trabaja actualmente como Product Designer en KingMakers, una compañía líder en deportes y entretenimiento digital en África. Se incorporó a la empresa en 2024, después de haber pasado por firmas reconocidas como APLANET, Singular Cover, Tribal Worldwide y The Cocktail.

Además de su faceta profesional, Anna ha contado en varias ocasiones que Mario es un gran cocinero. Le prepara platos ricos para ayudarla a desconectar y recuperar fuerzas tras los días de trabajo más intensos. También le gusta el fútbol, el anime y los juegos de mesa —como el Trivial o el ajedrez—, y tiene un gran sentido del humor.

Una historia de amor que nació hace 3 años

Anna y Mario comenzaron su relación en 2022, poco después de que ella pusiera fin a su noviazgo con Iván Martín. Al principio eran solo amigos, pero la complicidad y el buen humor que compartían acabaron transformándose en algo más. Desde entonces, se han convertido en una de las parejas más sólidas del panorama influencer.

Sin grandes gestos públicos ni exposiciones innecesarias, su relación se ha consolidado con naturalidad. A la vista está: el amor entre Anna Ferrer y Mario Cristóbal no solo sigue creciendo, sino que ahora da un paso más con una boda que promete ser tan emotiva como su historia.

¡Que vivan los novios!