Konstantin de Bulgaria confiesa que ha sido "un año difícil" tras separarse de María García de la Rasilla

El pasado mes de junio, salía a la luz que Konstantin de Bulgaria y María García de la Rasilla habían decidido separarse. Y aunque la separación no está formalizada, según las informaciones el cuarto hijo del rey Simeón II de Bulgaria y su exmujer llevan meses viviendo en domicilios distintos.

Konstantin de Bulgaria y María García de la Rasilla, en 2019 | Gtres

La expareja se casó el 7 de julio de 1994 en la iglesia de Santa Bárbara, Madrid. Un enlace que contó con la presencia de varios miembros de la realeza europea, el rey Felipe VI fue uno de los testigos. Son padres de dos hijos mellizos, que nacieron el 20 de noviembre de 1999: Umberto y Sofía.

Konstantin de Bulgaria y María García de la Rasilla, en el bautizo de sus hijos | Gtres

Este miércoles, Konstantin de Bulgaria reaparecía ante los medios como invitado en la segunda edición de los premios Influencia Hispana. Allí, y a pesar de su discreción, dedicó unos minutos a la prensa. El hijo de Margarita Gómez-Acebo confesó que han sido momentos complicados y dedicó unas bonitas palabras a su exmujer, María de la Rasilla, confirmando así su separación: "Un año difícil, sí. Y no voy a comentar mucho porque las separaciones no son nada fáciles. Muy orgullosos de la madre que han tenido mis hijos y muy orgullosos de mis hijos".

Konstantin de Bulgaria haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

Muy cercano a la Familia Real, Konstantin habló del buen papel que están haciendo las hijas de la reina Letizia y el rey Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía: "Tenemos muchísima suerte porque son estupendas. Lo que está haciendo la princesa Asturias es espectacular. Y ahora la infanta Sofía pues también ahí que se ha ido a estudiar, es una pena que la vamos a ver menos, pero yo creo que es muy importante tener la parte de formación. Tener una buena formación y después también salir de casa y tener una experiencia internacional, si se puede, es bueno".