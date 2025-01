Belleza coreana: una rutina de 10 pasos para una piel perfecta

Una de las cosas en las que más destacan las coreanas es el cuidado de la piel. Han ido perfeccionando sus técnicas de skincare durante varias generaciones, lo que les ha permitido conseguir la rutina de cuidado facial que todas deseamos. Lo positivo de esto es que los beneficios que utilizan son universales, por lo que, con la ayuda de cosmetólogas y expertas en dermocosmética, han logrado crear una guía de 10 pasos para conseguir esa belleza coreana y obtener una piel sana, luminosa y bien cuidada, como la de ellas.

Skincare coreano | Freepik

Utiliza siempre SPF para proteger tu piel

El protector solar es clave para tener una piel sana. Como dice Estefanía Nieto, directora de dermocosmética en Medik8: "El protector solar es el mejor aliado contra el envejecimiento prematuro y el daño solar". Las mujeres coreanas saben la importancia de esto, y por eso uno de los pasos fundamentales es la aplicación de crema solar a diario, aunque no haya sol aparentemente. Estefanía recalca que no lo aplican una sola vez al día, sino que lo reaplican a lo largo del día. "Esto les ayuda a protegerse de la radiación y evitar la flacidez, arrugas y manchas asociadas a la sobreexposición al sol", añade Patricia Garín, directora de dermocosmética de la firma coreana Boutijour.

No escatimar en el producto

Sabemos que los productos cosméticos suelen ser algo caros, pero no hablamos de comprar el más caro del mercado como sinónimo de mejor, sino en la cantidad de cosmético que usamos al aplicarlos. Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode, nos advierte que: "Si no aplicas suficiente producto, no obtendrás resultados". Una de las bases de la cosmética coreana es no escatimar en la aplicación del producto, sobre todo en aquellos que nos hidratan y protegen nuestra piel. Cuando hablamos de no escatimar, se debe buscar un equilibrio entre no excedernos congestionando la piel y no quedarnos cortos, dejándonos de aplicar en zonas como el cuello o el escote, que son igual de importantes que el rostro.

La higiene antes de todo

Antes de empezar cualquier paso de la rutina de skincare, debemos lavarnos bien las manos con cuidado y detenimiento. Con este paso, nos aseguramos de no transferir impurezas ni suciedad al rostro.

Sueño profundo y reparador

Sabemos que es crucial dormir entre 7 y 8 horas diarias, pero no solo es importante la cantidad de horas que dormimos, sino que la calidad del sueño es igual de fundamental. Marta Agustí, directora de dermocosmética de Omorovizca, nos aclara que "las mujeres coreanas valoran mucho un buen descanso, ya que saben que las horas clave para una verdadera regeneración de la piel son entre las 23:00 horas y las 03:00 horas, lo que se conoce como ciclos circadianos". Por este motivo, en Corea se suele preferir ir a dormir antes y optar por madrugar más.

Las manos relajadas y lejos de la cara

Durante el día tocamos muchos elementos que no sabemos si están limpios o sucios, por eso es igual de importante lavarnos las manos durante todo el día, como evitar tocarnos la cara con las manos. En general, nuestras manos están llenas de bacterias, aunque nosotros creamos que están limpias. Como explica Mireia Fernández, directora de dermocosmética en Perricone MD, tanto tocarse la cara como apoyar la cabeza en la mano fomenta las líneas de expresión, dos cosas que las coreanas evitan.

La regla de los 10 segundos

Una vez nos hemos lavado la cara, las coreanas siguen siempre el mismo ritual. "Se lavan la cara y, a continuación, antes de que pasen 10 segundos, ya aplican la esencia, un cosmético muy amado entre las coreanas, o, en su defecto, el tónico. ¿Por qué? Muy fácil. Porque esos 10 segundos que pasan después de lavar la cara son oro; después, la piel comienza a deshidratarse", apunta Patricia Garín, directora de dermocosmética en Boutijour. Esto es importante, ya que con el tónico lo que hacemos es sellar la hidratación. Una piel deshidratada es menos permeable, por lo que buscamos que nuestra piel esté lo más hidratada posible, pues de esta manera la rutina facial surte mayor efecto.

Piel de porcelana | Freepik

Dejar actuar al limpiador

Raquel González nos aconseja: "Dejar siempre una capa delgada de limpiador en la piel para maximizar su acción. Así nos aseguramos de que los activos limpien profundamente". Para las coreanas, la limpieza facial no solo es un paso de la rutina de skincare, sino una manera de demostrar respeto a tu piel.

Hacer la espuma en las manos

Para asegurar que el limpiador tenga una distribución uniforme, debemos transformarlo en una espuma en nuestras manos. De esta manera, buscamos reducir la fricción en la piel y evitar daños o irritación.

Necesitas solo dos minutos al día

Tanto por la mañana como por la noche, solo necesitarás un minuto para lavar tu rostro. Si estás demasiado tiempo lavándote la cara, esto puede ser contraproducente y dañar la función de la barrera protectora natural de nuestro rostro.

Usar una toalla limpia

Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode, nos advierte que: "Las coreanas cambian la toalla con la que se secan la cara a diario para evitar transferir microorganismos a la piel", ya que las toallas húmedas pueden contener hongos y bacterias.