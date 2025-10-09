AL MARGEN DE SU VIDA PRIVADA
La advertencia de Íñigo Onieva antes de responder a las preguntas de la prensa sobre Tamara Falcó o Isabel Preysler
El marido de Tamara Falcó, Íñigo Onieva, acudía a un evento de hostelería y se mostraba con cierto rechazo a responder las preguntas que la prensa le hiciese sobre su vida priva. Así lo advertía el empresario.
Íñigo Onieva volvía de pasar unos días de relax junto a su mujer, Tamara Falcó, en Ibiza y ya empezaba a tope con los compromisos laborales. El empresario acudía un evento organizado por TATEL Madrid para celebrar su décimo aniversario y allí se encontraba con la prensa.
Parece que Iñigo se quiere mantener al margen de la crónica social y ha decidido que no va a responder a cualquier cuestión que se salgan un poco de la línea en la que iba el evento al que estaba asistiendo.
Por eso, cuando los micrófonos se le acercaban dispuestos a hacerle unas cuantas preguntas este les hacía una clara advertencia asegurando que no iba a contestar nada sobre su vida privada. "Pregunta que sea un poco fuera, ya sabes que no respondo nada", decía, antes que nada.
Tras esto, los periodistas allí convocados le preguntaban sobre sus negocios en la hostelería y qué significaba para él TATEL. Pero también añadían otras preguntassobre Tamara Falcó a lo que él respondía que está "muy bien, muy bien. Está estupenda, está estupenda".
Sobre sus futuros proyectos profesionales, Íñigo mantenía la intriga con un "vienen cosas, vienen cosas" y cuando le preguntaban si es muy concinillas en casa zanjaba la entrevista rápidamente dando las gracias y yéndose sin ni si quiera mencionar las memorias que Isabel Preysler está a punto de publicar. "Sí, sí, sí, pero no voy a decir nada, no voy a decir nada Muchas gracias a todos", terminaba.
