La advertencia de Íñigo Onieva antes de responder a las preguntas de la prensa sobre Tamara Falcó o Isabel Preysler

Íñigo Onieva volvía de pasar unos días de relax junto a su mujer, Tamara Falcó, en Ibiza y ya empezaba a tope con los compromisos laborales. El empresario acudía un evento organizado por TATEL Madrid para celebrar su décimo aniversario y allí se encontraba con la prensa.

Íñigo Onieva volviendo de Ibiza | Gtres

Parece que Iñigo se quiere mantener al margen de la crónica social y ha decidido que no va a responder a cualquier cuestión que se salgan un poco de la línea en la que iba el evento al que estaba asistiendo.

Por eso, cuando los micrófonos se le acercaban dispuestos a hacerle unas cuantas preguntas este les hacía una clara advertencia asegurando que no iba a contestar nada sobre su vida privada. "Pregunta que sea un poco fuera, ya sabes que no respondo nada", decía, antes que nada.

Íñigo Onieva con la prensa | Europa Press

Tras esto, los periodistas allí convocados le preguntaban sobre sus negocios en la hostelería y qué significaba para él TATEL. Pero también añadían otras preguntassobre Tamara Falcó a lo que él respondía que está "muy bien, muy bien. Está estupenda, está estupenda".

Sobre sus futuros proyectos profesionales, Íñigo mantenía la intriga con un "vienen cosas, vienen cosas" y cuando le preguntaban si es muy concinillas en casa zanjaba la entrevista rápidamente dando las gracias y yéndose sin ni si quiera mencionar las memorias que Isabel Preysler está a punto de publicar. "Sí, sí, sí, pero no voy a decir nada, no voy a decir nada Muchas gracias a todos", terminaba.