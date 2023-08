Heidi Klum responde así de sincera cuando le preguntan por los 16 años que saca a su marido Tom Kaulitz

Las relaciones de los famosos siempre son muy cuestionadas, pero más aún cuando es ella quien es mucho mayor que él como es el caso de Heidi Klum y su marido Tom Kaulitz, entre los que hay unos 16 años de diferencia.

El 22 de febrero de 2019, la famosa modelo y el artista se casaban en secreto en un juzgado de Beverly Hills. Y a pesar de presumir en todo momento de un maravilloso matrimonio a través de sus publicaciones de Instagram donde les vemos felices y enamorados, su amor sigue siendo muy cuestionado... ¡Y así ha vuelto a ocurrir!

Recientemente, a través de sus stories de Instagram la modelo alemana decidía hacer un 'Preguntas y respuestas' para responder a aquellas cuestiones que sus seguidores le lanzaban y se ha podido comprobar que la diferencia de edad que hay entre ella y su marido sigue siendo algo a remarcarle para algunas personas. La top recibía un ofensivo comentario por parte de un follower que le decía: "¿No sientes que tienes la misma edad que la madre de Tom o realmente la edad no importa?". A lo que la modelo decidió responder así de sincera: "Honestamente, solo me siento de esa manera cuando alguien me lo recuerda".

Stories de Heidi Klum | Instagram

Un tema polémico sobre el que Heidi Klum ya se ha pronunciado en varias entrevistas donde ha llegado a confesar que desde que conoció al músico alemán es mucho más feliz entonces qué hay que cuestionar.