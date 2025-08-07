TRUCOS PARA UN ACABADO MÁS NATURAL
¿Tu corrector hace que se te marquen las arrugas? Así debes aplicarlo para evitar que envejezca tu mirada
El corrector puede ser tu mejor aliado para lograr un rostro más descansado, pero la apariencia fresca y luminosa de tu mirada puede verse afectada si el producto se acumula en las líneas de expresión. Te contamos cómo usarlo para disimular las ojeras sin acentuar las arrugas.
Publicidad
Aplicar corrector en el contorno de los ojos es un paso delicado de la rutina de maquillaje. Si la piel está demasiado seca o el producto es inadecuado, te dará un aspecto envejecido y acartonado. Aquí la clave para conseguir un acabado natural y rejuvenecedor es utilizarlo de la manera adecuada.
Qué productos usar
El primer paso es hidratar muy bien el contorno de los ojos. La piel en esta zona es más fina y delicada, por lo que la sequedad puede hacer que el corrector se cuartee o se acumule en las líneas de expresión. Usar una crema ligera de rápida absorción o un primer hidratante antes de la aplicación del maquillaje es crucial para que este se adhiera bien y no se vea seco, especialmente en la zona de las ojeras.
Lo segundo es elegir una buena fórmula, de textura suave y cremosa. Si se esparce como el cemento no habrá nada que hacer, así que procura que no sea ni demasiado seca ni demasiado densa.
Modo de aplicación
Para que se funda mejor con tu piel y no se acumule en los pliegues, usa poca cantidad, pues el exceso de producto solo logrará acumulaciones e imperfecciones.
Lo ideal es aplicarlo con el dedo anular, que ejerce menos presión y va a templar su temperatura, derritiéndose e integrándose a base de pequeños toques. Luego podrás difuminarlo con una esponja húmeda, se esparcirá de forma suave y uniforme.
Para terminar, sella el corrector con poca cantidad de polvo traslúcido, solo si es necesario.
Una buena preparación de la piel es esencial para alcanzar un resultado favorecedor y duradero, evitando que se cuartee y prolongando su duración. Aplica el corrector cuidadosamente y sin pasarte de cantidad, la gran diferencia está en la moderación, la hidratación y una técnica suave con los productos adecuados.
Publicidad