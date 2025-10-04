¿Qué pasa si me hago un retoque facial y no me gusta como queda? No todos los tratamientos se pueden corregir

Algunos tratamientos permiten corregir ciertos efectos, sí, pero eso no significa que sean totalmente reversibles, ni que el proceso sea rápido o perfecto. No podemos pensar en un tratamiento estético como un mensaje de WhatsApp que puedes borrar con un simple gesto.

Hoy repasamos qué procedimientos ofrecen margen de corrección, cómo funcionan y por qué lo mejor sigue siendo acertar a la primera.

¿El ácido hialurónico se puede disolver? Sí, pero con matices

Este relleno se usa para dar volumen a labios, suavizar arrugas o rellenar ojeras. Su ventaja es que puede eliminarse con una enzima llamada hialuronidasa, lo que lo convierte en uno de los tratamientos más "reversibles".

Pero hay diferencias importantes según la zona:

En labios , suele disolverse con facilidad.

, suele disolverse con facilidad. En zonas como la ojera, la corrección es más compleja y puede requerir varias sesiones.

Además, la hialuronidasa puede causar inflamación y hematomas, y no siempre elimina todo el producto.

Conclusión: Es uno de los tratamientos más corregibles, pero no se debe aplicar pensando en que "se puede quitar si no me gusta".

Una mujer se inyecta ácido hialurónico en los labios | Freepik

Neuromoduladores: si hay error, solo el tiempo lo arregla

Los neuromoduladores se utilizan para relajar músculos y suavizar arrugas de expresión. Pero si se aplican mal, pueden alterar la expresión del rostro (cejas caídas, asimetrías, mirada apagada).

¿Hay solución si no me gusta el resultado? Si es una asimetría leve, se puede ajustar dentro de los primeros 15 días. Pero si hay una complicación más evidente, no hay forma de revertirlo: solo queda esperar entre 3 y 6 meses.

Conclusión: Es un tratamiento temporal, no reversible. Los errores no se pueden deshacer.

Micropigmentación: no tan fácil de borrar como parece

La micropigmentación (en cejas, labios o párpados) se vende como "semipermanente", pero a veces es más difícil de eliminar que un tatuaje. El láser puede funcionar, pero no siempre es efectivo, sobre todo con pigmentos suaves que el láser no detecta bien.

También existe la opción de pigmentos aclaradores, aunque solo en casos muy leves. Y muchos pigmentos duran más de lo prometido: hasta dos años o más.

Conclusión: No es tan temporal como parece. Elegir bien la forma, el color y el profesional es fundamental.

Cejas mujer | iStock

Tratamientos y retoques estéticos que no pueden corregirse fácilmente

Hay tratamientos que no permiten corrección inmediata si algo sale mal:

Hilos tensores: se reabsorben, pero lentamente. Si generan tirantez o asimetría, no se pueden retirar, y hay que esperar meses.

se reabsorben, pero lentamente. Si generan tirantez o asimetría, no se pueden retirar, y hay que esperar meses. Bioestimuladores (Radiesse, Sculptra): no se disuelven. Estimulan colágeno, y el resultado depende del metabolismo de cada persona.

no se disuelven. Estimulan colágeno, y el resultado depende del metabolismo de cada persona. HIFU facial: puede afectar la grasa profunda del rostro. Si se pierde volumen facial, no se recuperará de forma natural.

Conclusión: Son efectivos, pero si no están bien indicados, no hay marcha atrás.

Recomendación de una médico estética antes de hacerte un retoque

Si estás pensando en un retoque o tratamiento facial, debes saber que algunos tratamientos, como el ácido hialurónico o la micropigmentación, permiten cierto margen de corrección. Pero ese margen tiene límites, y en ningún caso garantiza que todo volverá a estar como antes.

Lo más sensato sigue siendo:

Elegir a un profesional cualificado .

. Tener expectativas realistas .

. Empezar con tratamientos suaves si es la primera vez.

Porque aunque cada vez hay más recursos para corregir, lo verdaderamente inteligente es no tener que hacerlo.