Todos los beneficios que el aceite de batana podría aportar a tu piel y tu pelo

En América del sur, concretamente en Honduras, existe la batana, una palmera tropical muy beneficiosa que se ha usado de generación en generación para cuidado personal. Su llegada a Europa no fue inmediata, se dio durante el siglo XX cuando los importadores europeos comenzaron a interesarse por las propiedades y resultados que generaban este aceite vegetal. Aunque a día de hoy, no es tan reconocido como el de oliva o el de coco, tiene muchas propiedades.

Aceite esencial | Pexels

Su origen natural, sus propiedades nutritivas y la capacidad que tiene de adaptarse a diferentes necesidades, hacen que este aceite sea muy querido en el mundo de la cosmética. Rico en antioxidantes, vitamina E y ácidos grasos esenciales para el cabello, aporta brillo, suavidad y reduce la caída, además de evitar el frizz y reducir la caspa. Su aplicación es sencilla, ya que puedes hacerlo tanto en el cuero cabelludo como de medios a puntas.

Pero sus funciones no acaban ahí. También puedes utilizar esta bomba natural para hidratar la piel en profundidad. Y es que, si cuentas con cicatrices, sus antioxidantes la protegerán de daños adicionales además de llevar a cabo la regeneración celular. Si lo usas a menudo, al final las cicatrices se verán menos marcadas y más uniformes.

Cicatrices de acné | iStock

También previene el envejecimiento prematuro ya que al mantener la piel bien hidratada, será más difícil que aparezcan líneas de expresión. Sus ácidos grasos esenciales, protegen y fortalecen la barrera cutánea, aportando elasticidad y firmeza, perfecto para pieles secas. Puedes incorporarlo a tu rutina diaria, usando el propio aceite o mezclándolo crema corporal.