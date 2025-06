Motivos por los que no debes ponerte colonia o perfume para ir a la playa

En los meses de verano, el sudor, el calor y las altas temperaturas favorecen la aparición de malos olores. No solo en la ropa, donde se hace especialmente evidente, sino también en entornos como la playa o la piscina, donde la humedad se convierte en un caldo de cultivo para bacterias que, junto al sudor, propician la aparición del mal olor. Es por ello que, terminamos recurriendo a un básico de nuestra rutina: los perfumes.

Echarse perfume antes de ir a la playa, puede ser una mala idea. Y es que, aunque su aroma sea muy agradable para nuestro olfato, muchas fragancias contienen alcohol y esencias fotosensibles como el limón o la lavanda, que al contacto con el sol puede resultar perjudiciales para la piel, provocando manchas oscuras, irritación o reacciones alérgicas.

Sarpullido en la piel | iStock

Aunque no todas las pieles reaccionan de la misma forma a la explosiva combinación de los perfumes y rayos de sol, conviene evitar su uso para minimizar posibles riesgos. No obstante, para los más atrevidos les proponemos sustituir los perfumes por brumas corporales sin alcohol o productos específicos para el sol. De esta forma, si quieres oler bien en la playa, no correrás ningún peligro.

Colonia | Pexels

Además, ten en cuenta que los aromas dulces o florales pueden atraer a insectos como abejas, avispas o mosquitos, aumentado el riesgo de picaduras mientras disfrutas al aire libre. Es por ello que, para evitar molestias o reacciones alérgicas, espera a aplicar el perfume cuando ya no te vayas a exponer a los rayos solares. Tu piel te lo agradecerá.