Así es Aitana Carolina Jiménez, la española que ha hecho historia como finalista en Miss Grand International 2025

Las mujeres más espectaculares del mundo se dieron cita en Bangkok el pasado fin de semana con motivo de la final del Miss Grand International 2025, uno de los certámenes de belleza más reconocidos del mundo. En una noche llena de emoción, la periodista filipina Emma Mary Tiglao se alzó con la deseada corona, seguida por la tailandesa Sarunrat Puagpipat, mientras que la española Aitana Carolina Jiménez consiguió ser la segunda finalista, logrando una hazaña histórica para nuestro país.

Durante su discurso final, Aitana emocionó al público con un mensaje centrado en la salud mental: "Quiero aprovechar esta oportunidad para proveer apoyo y programas de salud mental. Me gustaría ayudar a las personas a recuperarse del trauma". Una declaración que refleja su sensibilidad y compromiso social, algo fundamental para destacar en un certamen de esta magnitud.

Orgullo español en Bangkok

En declaraciones posteriores a la organización de Miss Grand España, Aitana, de 25 años, confesó que llegar hasta el certamen internacional no fue fácil, ni física ni mentalmente, pero que la experiencia ha sido profundamente gratificante: España ha hecho historia llegando al TOP 5.

Antes de deslumbrar en Tailandia, Aitana se coronó Miss Grand Spain 2025 representando a la provincia de Lleida. Nacida en Tenerife y con ascendencia colombiana y libanesa, su diversidad cultural se refleja en su carisma y presencia escénica. Aitana combina su carrera como asistente en medicina estética con estudios de psicología y su trabajo como modelo de publicidad, manteniéndose cercana al mundo de la moda, su gran pasión.

Además, ha trabajado en el lanzamiento de su propia firma de diseños exclusivos, un proyecto que refleja su visión estética y espíritu emprendedor.

¿Qué es el Miss Grand International?

Fundado en 2013 por el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil bajo el lema "Alto a la guerra y a la violencia", Miss Grand International se ha consolidado como uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo. La elegancia, la cultura y el talento se combinan con un propósito social: dar voz a mujeres comprometidas y empoderadas. Aitana encarna a la perfección esta filosofía: belleza con propósito, mensaje social y compromiso con el bienestar emocional.

Llega el turno de Miss Universo

El año 2025 aún sigue teniendo en el horizonte otro certamen internacional de belleza. El próximo 21 de noviembre, también en Tailandia, se celebrará Miss Universe 2025, donde Andrea Valero, coronada Miss Universo España 2025 el pasado 30 de julio, buscará alzarse con la corona de Miss Universo.