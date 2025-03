Helen Lindes recuerda su coronación como Miss España: "Solo hace 25 años"

En marzo del año 2000, la localidad de Fuengirola, Málaga, acogió el certamen de Miss España, una gala en la que una joven Helen Lindes, de tan solo 18 años y representando a Gran Canaria, se coronó como la mujer de mayor belleza del país.

De esa noche tan especial ha pasado ya un cuarto de siglo y así lo recordó el portal de Instagram Teleaudiencias, que compartió una imagen de la modelo y actriz en bañador, luciendo la corona y la banda de Miss. Con ironía, Lindes reposteó la publicación en sus stories, comentando: "Solo hace 25 años" de esa imagen.

Story de Helen Lindes | Instagram

Así fue el certamen Miss España 2000

El evento fue presentado por Esther Arroyo y Jaime Bores, y el jurado, compuesto por varios rostros conocidos como la presentadora Silvia Jato y la actriz Mónica Pont. Ellos fueron quienes eligieron a Lindes como la mujer más guapa de España.

No obstante, la gala no estuvo exenta de polémica. En el momento de anunciar la ganadora, los presentadores obtuvieron los resultados en el orden incorrecto y no anunciaron a Helen como Miss España. Un error que se solventó de forma rápida, pero que causó algo de tensión en la gala.

Lorena Bernal, Miss España 1999, fue la encargada de ceder el testigo a Helen Lindes, colocando la corona en su cabeza en un emotivo momento que la modelo vivió con emoción. La corona, de oro blanco y diamantes, tenía un gran valor simbólico y económico.

Además del título, la modelo recibió una serie de premios que incluían un reloj de acero, un viaje a Santo Domingo, una moto, un collar de perlas, un conjunto de oro blanco, un coche y un seguro.

Un año más tarde, protagonizó el momento más especial de Miss Universo 2001 al coronar a la nueva ganadora:

Helen Lindes coronando a Miss España 2001 | Gtres

Estuvo cerca de ganar Miss Universo 2000

Después de su coronación como Miss España 2000, Helen Lindes representó al país en Miss Universo, donde logró un destacado puesto como Segunda Dama de Honor, quedándose a solo unas décimas de alzarse con el título.

Además, ese mismo año amplió su palmarés con varios reconocimientos, entre ellos Miss Internet, Miss Glamour, Miss Telegenia, Miss Pepe Jeans y Miss Fotogenia, consolidándose como una de las participantes más carismáticas y fotogénicas de su edición.

Helen Lindes, Miss España 2000 | Gtres

Madre de una familia numerosa

Actualmente, Helen Lindes tiene 43 años y está felizmente casada con el exjugador de baloncesto Rudy Fernández. Juntos han formado una familia numerosa con tres hijos: Alan, nacido el 22 de diciembre de 2016; Aura, que llegó en mayo de 2019; y Anaís, quien nació el pasado 31 de enero.

Lejos de los certámenes de belleza, Lindes ha encontrado una nueva pasión en la literatura infantil. Es autora de El caballo valiente y otros cuentos para leer en familia, un libro con el que ha querido transmitir valores a los más pequeños.

25 años después de su reinado, Helen Lindes sigue siendo un referente de belleza, pero ahora, además, suma a su currículum el papel de madre y escritora.