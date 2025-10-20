Aplicar, peinar y definir: cómo usar el gel fijador para mantener unas cejas perfectas todo el día

Llevar las cejas bien peinadas es una tendencia de maquillaje que ganó popularidad hace unos años por el resultado que dejaba ya que consigue realzar tus rasgos, más en concreto, tu mirada, y hacer que tu make up quede más profesional. Para conseguir este efecto necesitas un fijador de cejas que es un producto en gel transparente o con color que te ayuda a peinarlas, definirlas o estilizarlas durante todo el día.

Cejas mujer | iStock

El primer paso, aunque parezca algo obvio, es tenerlas completamente limpias, sin restos de maquillajes o cremas. Una vez la zona esté limpia, la idea es peinarlas en la dirección de su crecimiento natural. Muy importante, antes de utilizar el gel intenta moldear las cejas a tu gusto. Por ejemplo, si las tienes poco pobladas o con huecos, utiliza un lápiz marrón o sombras para rellenarlos.

Joven peinándose las cejas | Pexels

Para su aplicación, comienza desde la raíz hasta las puntas, retirando el exceso de producto si fuese necesario. Pero si no sabes aún que tipo de fijador utilizar, tienes que tener clara la idea de lo que buscas, el gel transparente dejará unas cejas más naturales, sin embargo el gel con color dará más volumen.

Trucos para peinar tus cejas

Y ahora que sabes qué es, cómo y cuál utilizar, aquí van unos trucos de belleza si quieres ir un pasito más allá. El primero es mezclar la sombra marrón con el gel fijador mientras peinas, así, la zona se va rellenando a la vez que te moldeas las cejas.

Otro muy popular es dejar tu fijador en la nevera para que enfríe y a la hora de aplicarlo, te ayude a reducir la inflamación. Y por supuesto, si no cuentas con tu producto de confianza, lo que te salva de una emergencia es la vaselina.

Vaselina para las ojeras | iStock

Te contamos más: en cuanto a looks, si lo que quieres un efecto lifting, lo ideal sería aplicar un poco más de producto en el arco, esto hará que tu mirada se vea más levantada y con firmeza, o lo que se conoce como cat eye. Probablemente, también hayas oído hablar de las cejas despeinadas o laminadaspues siguen siendo tendencia y para conseguir este efecto, sólo tienes que peinarlas hacia arriba en dirección vertical, siguiendo la forma de tu ceja, como en este look de Chiara Ferragni.