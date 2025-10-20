Antena 3 Logo Antena 3
Ghost lashes: en qué consiste esta tendencia de llevar las pestañas casi invisibles

El "makeup no makeup" está de moda, y con esta tendencia, que busca realzar la belleza natural pero sin que se note, han llegado las "ghost lashes". Una rutina de pestañas que busca alejarse del maquillaje recargado, y hacer que resalten como si no llevaras nada.

Ghost lashes

Foto: iStock Vídeo: Eñe

Blanca Hervás| Eñe
Publicado:

En tiempos donde lo natural vuelve a estar de moda, las "ghost lashes" llegan para demostrar que menos es más. Esta tendencia propone dejar atrás las grandes cantidades de máscara de pestañas y apostar por la sencillez de la mirada. Una versión más sutil y ligera del maquillaje tradicional para que apenas se note que vas maquillada.

La manera correcta de proceder es empezar peinando las pestañas con un cepillo limpio para separarlas bien y después emplear un rizador de pestañas para darles la forma deseada. Así, podrás abrir la mirada sin necesidad de mucho producto. La idea es sacarle el máximo partido a tus pestañas naturales, sin transformarlas por completo.

Sérum de pestañas
Sérum de pestañas | iStock

Una vez preparadas, toca aplicar una capa muy fina de máscara transparente o de un tono suave como el marrón claro, un tono que se fusione con tu color de pelo. Pero si lo tuyo es no llevar nada, ya sea por comodidad o estética, también puedes elegir un sérum nutritivo, que lo que hará será aportar brillo y fuerza sin recargar mucho el resultado. Lucirán sanas, hidratadas y con movimiento.

Elige siempre fórmulas que hidraten y fortalezcan, en lugar de productos que resequen. La mejor manera de completar este look es con una piel luminosa, unos labios discretos y un toque suave de rubor. Así, toda la atención se la llevará la frescura que irradia tu rostro.

