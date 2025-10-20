El lujo no es sinónimo de estilo: cómo vestir increíble sin tener que gastar de más

¿Por qué hay mujeres que parecen tener un estilazo con prendas básicas, mientras que otras, por más que lo intenten, no logran verse bien?

Esta es la pregunta que lanza Cristina Mula, asesora de imagen, en un vídeo que ha compartido en su cuenta de Instagram y que se ha vuelto viral por su mensaje inspirador y cercano.

Su reflexión parte de una idea sencilla pero poderosa: el estilo no depende del dinero, ni del cuerpo, sino de la coherencia y la autenticidad personal.

Cristina Mula comienza explicando que muchas veces se idealiza a las mujeres que parecen vestir siempre bien, cuando en realidad la clave está en cómo utilizan las prendas básicas.

"¿No te has preguntado por qué hay mujeres que tienen un estilazo y sin embargo parece que solo llevan ropa muy básica? Y tú, por más que lo intentas, no consigues verte bien", plantea en el vídeo, poniendo voz a una inquietud común entre sus seguidoras.

Rompiendo mitos

A partir de ahí, la asesora rompe con algunos de los mitos más frecuentes sobre la moda. "No necesitas ni vestir de marcas carísimas, ni tener el tipazo del siglo", afirma con seguridad.

Según explica, el primer paso para mejorar la imagen personal no es comprar más, sino conocerse mejor: saber qué tipo de prendas, tejidos y cortes te hacen sentir cómoda y segura: "Lo primero que necesitas es saber cuáles son esas prendas básicas que a ti te van a hacer sentir cómoda por tu estilo".

Los básicos

Para Mula, esas prendas básicas son la base sobre la que se construye cualquier look. No se trata de seguir tendencias, sino de entender qué encaja con la propia personalidad y forma de vida.

Por ejemplo, señala que "probablemente la mujer de estilo seductor se siente más cómoda con tejidos que incluyan licra, que sean más ajustados, y las mujeres de estilo natural prefieran tejidos más naturales y más sueltecitos".

Una vez que se domina esa base, llega el momento de ir un paso más allá. "Estas prendas básicas van a ser tu mayor aliado. Y, una vez que las tengas, lo único que tienes que hacer es aprender a elevar tu estilo", comenta la asesora.

Cómo elevar un look

En su vídeo, explica que esto implica jugar con las líneas, los colores y las proporciones para favorecer tanto el cuerpo como las facciones del rostro.

De este modo, cada persona puede "potenciar sus puntos fuertes, sentirse segura y cambiada, y además, con una sensación interna de empoderamiento".

Sus últimas reflexiones

Cristina Mula insiste en que el verdadero estilo no se compra, se construye desde dentro. "Porque no es la ropa cara ni estar súper delgada lo que a ti te hace verte bien, es el hecho de tener coherencia, armonía y equilibrio contigo misma", reflexiona.

Según ella, la imagen personal no se limita a lo estético, sino que también está vinculada con el bienestar emocional y la autoestima. Vestir bien, explica, es una forma de respeto y amor propio.

Con su tono cercano y su mensaje positivo, Cristina Mula recuerda que el verdadero secreto del estilo no está en los escaparates, sino en la autenticidad y la seguridad interior. Un recordatorio que muchas mujeres necesitaban escuchar justo antes de cambiar de temporada.