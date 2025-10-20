El vestido de invitada de Lourdes Montes para la boda de Alberto Herrera y Blanca Llandres y sus palabras a los novios

La boda de Alberto Herrera y Blanca Llandres ha sido uno de los eventos más comentados del otoño. La emoción de Mariló Montero, las palabras de Carlos Herrera sobre su futuro nieto y, por supuesto, los looks de las invitadas marcaron una jornada llena de momentos inolvidables. Entre ellos, destacó el de Lourdes Montes, prima de la novia, que una vez más demostró su elegancia innata y su buen gusto para vestir.

El look y el mensaje de Lourdes Montes

La diseñadora eligió un vestido amarillo mostaza, un color ideal para los enlaces de otoño, confeccionado en guipur y crepe pétalo de rosa por la firma Sandra Rosa. La prenda, llamada Catalina Dress y con un precio de 420 euros, resaltaba su figura y aportaba luminosidad a su rostro. Completó el conjunto con unas sandalias negras de tacón y un bolso tipo clutch a juego, dejando el pelo suelto con ondas suaves, un look sencillo pero impecable.

Lourdes estaba radiante, no solo por su estilismo, sino también por la emoción que vivió durante todo el fin de semana. En su cuenta de Instagram compartió un carrusel de fotos y un mensaje cargado de sentimiento dedicado a los novios y a su familia.

"Fin de semana irrepetible. Vuelvo a dar gracias por la familia unida, alegre y maravillosa que tengo. No comparto fotos tipo Instagram (decoración, comida, looks), sino los momentos que a mí me han emocionado: la entrada de la novia con mis niños en la iglesia, el abrazo de mi prima Blanca Llandres a mi tío José Manuel Soto después de sus palabras, la llegada en el autobús todos nerviosos y emocionados, el baile de los novios, el Aleluya de Mi Hermano y Yo, y la canción que Rocío Soto le dedicó a mi prima", resumió de forma sincera.

Gracias a la publicación de Lourdes hemos podido entender a la perfección el ambiente familiar y el cariño que se respiró durante el enlace.

La relación familiar entre Lourdes y Blanca

Muchos se han preguntado cuál es exactamente el vínculo familiar entre Lourdes Montes y la novia, Blanca Llandres. Lourdes es hija de Francisco Rafael Montes Romero Camacho y Lourdes Parejo Zabala, mientras que Blanca es hija del biólogo y divulgador Carlos Llandres y de Nieves Parejo Zabala, hermana de la madre de Lourdes. Es decir, Blanca y Lourdes son primas hermanas.