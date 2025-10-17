Mar Saura y su secreto de belleza para cumplir 50 y parecer que tienes 30

Mar Saura ha celebrado este 16 de octubre sus 50 años, y lo ha hecho con un porte y una belleza que parecen desafiar el paso del tiempo. Desde su participación en Miss España en 1993, la modelo, actriz y presentadora ha sabido conservarse de forma espectacular, demostrando que los 50 se puede estar tan deslumbrante como a los 30.

Mar Saura | Instagram

El secreto detrás de su atractivo a cualquier edad no es solo genética: Mar cuida su cuerpo, su piel y su alimentación, combinando disciplina, hábitos saludables y pasión por todo lo que hace. Y no lo esconde, sus seguidores en redes sociales pueden comprobar lo mucho que se cuida a pesar de su vida ajetreada.

Entrenamiento y vida saludable

El secreto de Mar Saura para lucir espectacular a los 50 pasa por mantenerse activa. Entrena de manera constante con un plan personal que incluye fuerza, cardio y ejercicios funcionales. Además, le gusta compartir con sus seguidores rutinas sencillas que cualquier persona puede adaptar a su día a día, demostrando que cuidarse es todo un estilo de vida.

La alimentación también juega un papel fundamental en su rutina. Mar disfruta de la cocina saludable: gazpacho, pescado con verduras al horno o ensaladilla rusa con gambas y granada son algunas de sus recetas favoritas que tiene destacadas en sus historias de Instagram. Una dieta equilibrada y rica en nutrientes ayuda a mantener la energía, a tener la piel luminosa y una figura estilizada, complementando perfectamente su rutina de ejercicio.

Cuidado de la piel

Además de ejercitarse y comer bien, Mar Saura también es una experta en cuidado de la piel. Su pasión por la belleza la llevó a crear su propia marca de cosméticos, Ocean by Mar Saura, con productos diseñados para ofrecer un cuidado integral de la piel.

Los serums y cremas de Ocean destacan por su alta concentración de principios activos, lo que asegura máxima eficacia y resultados visibles. La propia Mar es la mejor carta de presentación: su piel, luminosa y cuidada, es un reflejo directo de la calidad y efectividad de los productos que ha desarrollado.

Modelo, actriz, presentadora, empresaria y madre

A sus 50 años, Mar Saura sigue siendo un referente de estilo de vida. A lo largo de los años la hemos visto implicarse en cada una de sus facetas profesionales, como modelo al inicio de su carrera, luego como actriz en algunas series de televisión, como presentadora en varios espacios de Antena 3 y ahora como empresaria de su propia marca, cuya cuenta de Instagram cuenta con 26 mil seguidores.

Además de ser una mujer polifacética, Mar Saura también es madre. En 2005 se casó en Madrid con Javier Revuelta, presidente de la Real Federación Hípica Española, y juntos tienen a Claudia, nacida el 23 de julio de 2005, y a Javier, nacido el 1 de octubre de 2013, apenas 15 días antes de su propio cumpleaños.