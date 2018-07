Pere Navarro dice que el límite de 110 km/h "no es fruto de la improvisación"

"Tenemos varios grupos de trabajo permanentes que estudian medidas para cada situación" y, en este caso, el problema es "la dependencia energética y el precio del petróleo", ha señalado en rueda de prensa en el Parlamento Europeo. Así, Navarro se ha desmarcado de las críticas de que la siniestralidad en autopista no se verá reducida con esta decisión y ha explicado que el límite va dirigido principalmente "al ahorro energético".



Sobre la efectividad de esta y otras medidas para la reducción del consumo de combustible, Navarro ha apuntado que "se ahorrará si los ciudadanos quieren y, si no quieren, pues no se ahorrará". El director general de Tráfico ha presentado junto a la eurodiputada socialista Inés Ayala; el presidente de la Federación Internacional de Motociclismo, Vito Ippolito, y el piloto español Héctor Barberá un Manual de Buenas Prácticas en Seguridad Vial para Motociclistas.



Se trata de la recopilación de buenas prácticas recogidas en los veintisiete países de la UE y liderada por la fundación Rosa de seguridad vial financiada por la Comisión Europea, con la que trabajarán tanto el Ejecutivo comunitario como el Parlamento Europeo para sus futuras políticas en este sector. Navarro ha destacado la necesidad de que se hiciera este manual porque "todos los medios de transporte han reducido sus víctimas menos las motos".