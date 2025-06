Anabel Pantoja se defiende tras filtrar por error el vestido de novia de Susana Molina: "Mi amiga sabe cómo soy"

Anabel Pantoja ha hablado por primera vez tras protagonizar, sin querer, una de las meteduras de pata del fin de semana. Durante la boda de Susana Molina —más conocida como Susana Bicho—, Anabel compartió un carrusel de imágenes en Instagram junto a su pareja, David Rodríguez. En una de las fotos, aparecía la novia de fondo, dejando entrever parte del vestido que se había reservado para una exclusiva en la revista Semana.

Aunque Susana no prohibió a sus invitados llevar el móvil, sí les pidió expresamente que no compartieran en redes ninguna imagen del vestido. Una petición comprensible teniendo en cuenta el acuerdo con la publicación. Pero a Anabel se le escapó. Al darse cuenta del error, borró rápidamente la publicación, aunque para entonces las capturas ya circulaban por redes sociales.

Anabel da la cara

Las críticas no tardaron en llegar, tanto por el error como por el vestido que ella misma eligió para la boda. Incluso algunos comentarios hirientes sobre su físico inundaron su perfil de Instagram, llevándola a mostrarse visiblemente afectada en stories. Aun así, atendió a Europa Press con su habitual desparpajo. "He sido muy mala amiga", dijo con ironía, antes de matizar: "La tranquilidad que tengo es que mi amiga sabe cómo soy. Además, no se ve nada, y el miércoles saldrá todo en Semana".

Anabel Pantoja | Europa Press

También aprovechó para hablar del enlace, que calificó como "superbonito", y se quedó especialmente con el momento en el que "entraron los novios".

Nagore le quita hierro al asunto

Nagore Robles, también invitada a la boda, salió en defensa de su amiga y le restó importancia a lo sucedido: "Era algo que iba a suceder en cualquier momento. Somos mucha gente, nos hacen fotos y es complicado".

Además, desveló que el vestido de Susana pasó por varias fases: "No sé hasta qué punto se ha visto tanto, porque el vestido iba evolucionando. Hubo varios. Estaba espectacular, increíble y guapísima".

Un momento difícil para Anabel

Aunque Anabel ya está acostumbrada a vivir bajo el escrutinio público, la combinación de críticas por su outfit, comentarios sobre su físico, sobre su faceta como madre y este lapsus con el vestido de su amiga han sido demasiado. Aun así, ha demostrado cierta resiliencia al tomarse con humor lo ocurrido y atender a la prensa para dar explicaciones.

Por suerte, todo apunta a que Susana Molina no le ha dado mayor importancia. Y con la exclusiva a punto de ver la luz en la revista Semana, la imagen completa del look nupcial pronto pondrá fin a la polémica.