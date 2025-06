Esta noche, en Renacer: la verdad rompe la confianza de Bahar y Evren lo paga muy caro

Evren ha intentado justificarse, pero ya es demasiado tarde. Bahar ha escuchado su confesión y algo dentro de ella se ha roto para siempre.

Aunque él insiste en que su intención no fue hacerle daño, en que solo quería protegerla, Bahar no puede evitar recordar a Timur. Lo mira y, por primera vez, no ve al hombre del que se enamoró, sino una decepción que se repite.

Evren intenta hablar, suplica, incluso se culpa… pero Bahar ya no puede consolarle. Esta vez, es ella quien necesita sostenerse a sí misma. ¿Se ha acabado todo entre ellos o aún queda algo que salvar?

Esta noche, capitulazo imperdible de Renacer. A las 22.50 horas, en Antena 3. ¡Te esperamos!